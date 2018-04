Frankfurt-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

3,11 Euro -3,72% (04.04.2018, 17:03)



Tradegate-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

3,17 Euro +0,79% (04.04.2018, 16:23)



Johannesburg-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

ZAR 45,85 +0,31% (04.04.2018, 17:00)



ISIN Gold Fields-Aktie:

ZAE000018123



WKN Gold Fields-Aktie:

856777



Ticker Symbol Gold Fields-Aktie Deutschland:

EDGA





NYSE Euronext-Ticker-Symbol Gold Fields-Aktie:

GFI



Kurzprofil Gold Fields Ltd.:



Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Acht operative Minen werden in Australien, Ghana, Peru und Südafrika betrieben. Pro Jahr werden rund 2,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent produziert. Der Firmensitz befindet sich in Johannesburg.

(04.04.2018/ac/a/a)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von Analyst Tyler Broda von RBC Capital Markets:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Tyler Broda von RBC Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) nunmehr die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Bewertung der Aktien von Gold Fields Ltd. habe sich in Richtung eines angemessenen Niveaus bewegt und repräsentiere inzwischen ein ausgeglicheneres Profil.Trotz der Investitionen in das Minenportfolios habe sich die Cash flow-Generierung verbessert.Analyst Tyler Broad passt unter Berücksichtigung eines stärkeren Südafrikanischen Rands das Kursziel für die Gold Fields-Aktie von 44,00 auf 43,00 ZAR nach unten an.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Gold Fields-Aktienanalyse den Titel von "underperform" auf "sector perform" hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gold Fields-Aktie: