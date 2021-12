Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein wichtiger Teil unserer Analyse ist die Betrachtung der Goldpreisentwicklung aus Sicht eines EUR-Investors, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



2022 gelte diese Feststellung in besonderer Weise, denn das zuvor beschriebene "verschachtelte Kursmuster" würden Anleger auch beim Goldpreis in EUR vorfinden. Mit einem entscheidenden Unterschied: Hier entfalte das charttechnische Phänomen bereits seine volle Wirkung, denn nach der kleineren Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei mit dem Spurt über die Marke von 1.565 EUR auch die große Bodenbildung vervollständigt und jüngst sogar erfolgreich zurückgetestet worden. Das Kursziel aus der S-K-S-Umkehr lasse sich auf knapp 1.700 EUR taxieren, während die längerfristige Trendwende sogar einen Anlauf in Richtung des bisherigen Allzeithochs vom August 2020 bei 1.758 EUR nahelege. Der beschriebene Befreiungsschlag werde dabei durch eine Auffächerung der ehemaligen Abwärtstrendlinien sowie durch die neuen Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon untermauert. Neben der o. g. Ausbruchsmarken könnten Anleger vor allem die 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.526 EUR) als Stop-Loss auf der Unterseite heranziehen. Per Saldo liefere der Goldpreis in EUR eine vielversprechende Steilvorlage für den äquivalenten Ausbruch auf USD-Basis. (20.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >