Ganz ähnlich präsentiere sich die charttechnische Ausganglage des Edelmetalls auf Euro-Basis. Im August sei es hier durch einen lehrbuchmäßigen Pullback zunächst zu einer idealtypischen Bestätigung des Bruchs des Korrekturtrends seit August 2020 gekommen. Dank der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.504 EUR) sowie des Spurts über den flacheren Baissetrend der letzten 15 Monate (akt. bei 1.514 EUR) liege hier bereits eine kleinere Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. Diese sei gleichzeitig Teil des größeren, unteren Umkehrprozesses. Einen wichtigen Fingerzeig in Sachen Verbesserung der Ausgangslage liefere zudem die Auffächerung der beiden genannten Abwärtstrendlinien. Gelinge dem Edelmetall der Sprung über die Nackenzone der großen Bodenbildung (akt. bei 1.567 EUR) würde das den Ambitionen der Goldbullen weiteren Nachdruck verleihen. Dieser endgültige Befreiungsschlag sollte perspektivisch das bisherige Allzeithoch vom August 2020 bei 1.758 EUR wieder in den Fokus rücken. Als Absicherung könnten Anleger dagegen die o. g. Glättungslinie heranziehen. (25.10.2021/ac/a/m)

