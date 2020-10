Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) musste gestern einen Großteil seiner Gewinne, die er im Lauf des Tages angehäuft hatte, wieder abgeben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Anleger sollten sich nach Ansicht von RBC Wealth Management auf einige drastische Bewegungen beim Goldpreis einstellen. Das meine zumindest George Gero. "Wirtschaftliche Schlagzeilen gepaart mit Schlagzeilen zum Wahlkampf könnten für eine erhöhte Volatilität sorgen und Gold und Dollar als Sichere Häfen wieder attraktiv machen", sage der Analyst. Es gebe aktuell immer mehr Gründe für Gold wieder in Richtung 2.000 Dollar und für Silber in Richtung 30 Dollar zu steigen, schreibe Gero. "Trader achten auf Brexit-News, die Spannungen zwischen den USA und China und natürlich auf die Pandemie." Das alles sollte den Goldpreis unterstützen. Damit unterstreiche RBC Wealth Management noch einmal einen Research-Bericht, den man schon vor einigen Tagen veröffentlicht habe.Sicherlich sei vieles richtig, was RBC hier ins Feld führe. Alleine aus charttechnischer Sicht würden aktuell die Impulse fehlen. So notiere Gold noch immer unter dem wichtigen Widerstand zwischen 1.940 und 1.960 Dollar. Alle Versuche, einen neuen Angriff auf diesen Bereich zu starten, seien bislang im Keim erstickt worden. Auch bei Silber stehe die große Bewährungsprobe noch aus. Auch wenn aus fundamentaler Sicht vieles für weiter steigende Kurse bei Gold und Silber spreche, so fehle aktuell doch der charttechnische Impuls, auf den sicher auch einige Investoren warten würden, um in den Sektor zu investieren. Aktuell halte die Konsolidierung noch an. Doch wer schon etwas länger bei Gold aktiv sei, der wisse auch: RBC hat Recht, es könne sehr schnell gehen beim Goldpreis. (20.10.2020/ac/a/m)