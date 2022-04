Paris (www.aktiencheck.de) - Nach zwei erfolgreich abgewehrten Attacken der Bären auf den Unterstützungsbereich um 1.890 USD, konnte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zuletzt die Abwärtstrendphase von Mitte März hinter sich lassen und eine Erholung vollziehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe zügig über die frühere Widerstandsmarke bei 1.920 USD geführt und sei oberhalb dieser Marke in eine dreiecksförmige Konsolidierung gemündet. Die Konsolidierung sei am vergangenen Freitag mit dem Anstieg über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie nach oben verlassen worden.



Der Anstieg über 1.940 USD eröffne jetzt die Chance, dass der Goldpreis seine Erholung bis 1.959 USD und darüber bereits bis 1.973 USD fortsetze. Sollte dieser Widerstand nach einer kurzen Korrektur ebenfalls überschritten werden, wäre ein erstes Kaufsignal aktiv, dem ein Anstieg bis 2.015 USD folgen dürfte. Scheitere der Goldpreisanstieg dagegen an den nahen Hürden, könnte ausgehend von 1.920 USD ein weiterer Ausbruchsversuch starten. Darunter wäre dagegen ein kurzfristiges Verkaufssignal gebildet, dem ein Abverkauf bis 1.890 und 1.875 USD folgen dürfte. (11.04.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



