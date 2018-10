Mit der Kaufwelle der letzten Tage habe der Goldpreis auch eine mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden. Aus der laufenden Erholung könnte sich damit sogar eine Trendwende entwickeln.



Die Long-Szenarien: Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die 1.232 USD-Marke hätte Gold die nächste Hürde überwunden. In der Folge könnte die Erholung bis 1.265 USD führen. Dort wäre allerdings mit einer ausgeprägten Gegenbewegung in Richtung 1.236 USD zu rechnen. Werde die Marke verteidigt und anschließend auch die 1.265 USD-Marke überwunden, seien sogar Zugewinne bis 1.295 USD mittelfristig möglich.



Die Short-Szenarien: Oberhalb von 1.204 USD seien die Bullen am Zug und könnten jederzeit den Ausbruch über den Widerstand bei 1.236 USD vollziehen. Erst ein Bruch dieser Unterstützung würde für Abgaben bis 1.182 USD sorgen und damit die Erholung unterbrechen. Sollte diese Marke nicht verteidigt werden, drohe ein Rückfall auf die Unterstützung bei 1.160 USD. (19.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit einem bearishen Doppelhoch bei 1.366 USD endete der Aufwärtstrend des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im April und der Wert brach anschließend in der Spitze bis 1.160 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch dieses Tief von Mitte August sei zugleich zum Ausgangspunkt für eine spürbare Erholung geworden, die zunächst bis an den Widerstand bei 1.204 USD geführt habe. Im Bereich der Marke habe der Goldpreis über Wochen seitwärts tendiert, ehe sich ein kurzfristiger Doppelboden bei 1.182 USD ausgebildet habe. Dort hätten die Käufer einen weiteren Ausbruchsversuch über das Zwischenhoch der Seitwärtsspanne bei 1.214 USD gestartet, der in der vergangenen Woche erfolgreich abgeschlossen worden sei. Im Anschluss habe der Wert direkt an die Hürde bei 1.236 USD angezogen.