Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem direkten Abverkauf des Ausbruchs über den Widerstand bei 1.935 USD, der Anfang November bereits bei 1.965 USD einsetzte, wurden die Träume der Bullen, den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wieder an das frische Rekordhoch bei 2.074 USD anzutreiben, zunichte gemacht, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein Rückfall an die zentrale Unterstützung bei 1.848 USD gefolgt, an deren Oberseite sich der Wert seither entlanghangle. Eine leichte Erholung sei zuletzt an der Hürde bei 1.900 USD abgebremst worden.



Sollte es der Käuferseite weiter gelingen, das Tief bei 1.848 USD zu verteidigen, könnte eine zweite Erholungsbewegung bis 1.900 USD führen. Damit könnte diese Phase jedoch abgeschlossen und anschließend die 1.848-USD-Marke gebrochen werden. Darunter käme es zunächst zu Verlusten bis 1.795 USD. Hier könnte eine Erholung einsetzen. Unterhalb der Marke wäre dagegen mit einem Einbruch bis 1.747 USD zu rechnen. Aktuell wäre erst ein dynamischer Anstieg über 1.900 USD ein Zeichen für ein Erwachen der Käuferseite. Sollte die Barriere ebenfalls überschritten werden, könnte eine Erholung bis 1.935 USD führen. (23.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



