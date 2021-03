Jüngst hätten sich Milliardär Mark Cuban und Ökonom Peter Schiff bei Twitter in die Haare bekommen. Während Schiff kein großer Freund des Bitcoins sei, sei Cuban ein Anhänger der Krypto-Währung. Er hole jetzt zum Gegenschlag aus und bezeichne Gold als tot. Und mehr noch: Cuban stelle auch die gesamte Schmuckindustrie infrage. "Do we really need gold jewelry?", frage er in einem Tweet und zähle anschließend die Vorteile von Bitcoin auf, die einen freien Handel ermöglichen würden.



"Was wir heute mit Krypto gebaut sehen, ist nur ein Proof of Concept. Wenn die Technik weiter besser, billiger und schneller wird, wird es neue Anwendungen geben und vielleicht sogar etwas, das das, was wir heute als Krypto kennen, ersetzt. Aber Gold wird sich nie ändern. Deshalb wird es als SOV [store of value] sterben."



Gold sei in der Vergangenheit schon öfter abgeschrieben worden. Noch vor einigen Jahren, als Gold im Bereich von 1.200 Dollar notiert habe, habe es ein Analyst als "barbarisches Relikt" bezeichnet und den Goldpreis abgeschrieben. Es habe sich ein Rally auf über 2.000 Dollar je Unze angeschlossen. Doch Markus Bußler denke, Mark Cuban nenne genau den Punkt, der Goldanleger wichtig sei: Gold verändere sich nicht und sei seit Jahrtausenden ein Hort der Sicherheit für Vermögen. Und das müsse nun wahrlich nichts Schlechtes sein.



"Wieso sich Bitcoin- und Goldanleger nicht vorstellen können, dass beides co-existieren kann, erschließt sich mir nicht, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (04.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) musste gestern erneut Federn lassen und im Future tauchte der Goldpreis praktisch punktgenau auf die Marke von 1.700 Dollar ab, konnte aber zumindest einen Teil der Verluste wieder wettmachen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Bloomberg melde die längste tägliche Serie an Abflüssen aus Gold-ETFs seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Der Grund liege vor allem in den weiter steigenden Renditen der US-Staatsanleihen, die sich mittlerweile auch negativ auf die Aktienmärkte auswirken würden. Derweil tobe ein erbitterter Kampf bei Twitter zwischen Bitcoin-Befürwortern und Gold-Anhängern.