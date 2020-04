Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 1.747 USD hat der Goldpreis jüngst ein neues 7-Jahres-Hoch erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf EUR-Basis stehe sogar ein neues Allzeithoch (1.606 EUR) zu Buche. In Euro gerechnet habe das Edelmetall somit ein wichtiges Etappenziel erreicht. Gemeint sei die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von September 2011 bis Dezember 2013 (1.613 EUR), welche darüber hinaus bestens mit dem kalkulatorischen Kursziel der zu Jahresbeginn vervollständigten Korrekturflagge von gut 1.600 EUR harmoniere. Da die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon jeweils "long" positioniert seien, könnten EUR-Investoren weiterhin am Ball bleiben. In die gleiche Kerbe schlage die Kursentwicklung der letzten Dekade, die übergeordnet als breitgefasste Schiebezone interpretiert werden könne. Die nach oben aufgelöste Tradingrange lasse langfristig sogar auf "mehr" als das eingangs erwähnte neue Allzeithoch hoffen. Unter Risikogesichtspunkten würden die alten Ausbruchsmarken bei gut 1.400 EUR mittlerweile im Zusammenspiel mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.397 EUR) eine massive Kreuzunterstützung bilden. Diese Bastion sollte in Zukunft nicht mehr unterschritten werden. (21.04.2020/ac/a/m)

