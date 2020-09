Seiner Ansicht nach habe Gold trotz des Anstiegs von rund 30 Prozent im laufenden Jahr weiteres Potenzial. Die höhere Volatilität des Gesamtmarktes könnten Gold dabei ebenso unterstützen wie die aufkeimenden Bedenken hinsichtlich der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft. "Eine der klassischen Eigenschaften von Gold ist seine geringe Korrelation mit anderen Assets", sage Land. Dies mache Gold vor allem in unsicheren Zeiten interessant für Anleger. Er rate Anlegern dazu, vor allem einen Blick auf die Minengesellschaften zu werfen. Die steigenden Goldpreise würden den Minen helfen, ein wichtiger Bestandteil von diversifizierten Depots zu werden.



Land gehe davon aus, dass die Kosten bei den Minen kurz- bis mittelfristig nicht über 1.200 Dollar je Unze steigen würden. Damit werde ein Großteil der Steigerungen beim Goldpreis sich auch im Gewinn der Produzenten widerspiegeln. Zudem gehe er davon aus, dass die Übernahmetätigkeit im Sektor Fahrt aufnehmen werde. Wenn die Produzenten mehr Cash einnehmen würden, hätten sie auch mehr Möglichkeiten, durch Übernahmen zu wachsen. Zudem sehe er auch mehr Interesse für den physischen Goldmarkt. "Ich denke, es sollte mehr getan werde, um den physischen Golderwerb zu unterstützen", habe er gesagt.



Auch DER AKTIONÄR sehe wieder steigende Kurse für Gold und auch Silber in den kommenden Wochen. Die Goldproduzenten seien durch die Bank noch nicht hoch bewertet. Offensichtlich würden viele Anleger der Rally bei Gold und Silber nicht trauen. Dieser Bewertungsabschlag sollte aber als Chance gesehen werden. (09.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und Silber können sich aktuell erholen und haben die Verluste, die zur Mittagszeit aufgelaufen waren, wettgemacht, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch: Die große Euphorie fehle aktuell und die beiden für Anleger wichtigsten Edelmetalle, Gold und Silber, würden in der Korrektur gefangen bleiben. Doch das dürfte nicht lange so bleiben. Zumindest dann nicht, wenn es nach Steve Land von Franklin Templeton Investments gehe. Er sehe Gold bald wieder über 2.000 Dollar steigen.