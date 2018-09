Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fiel bis Mitte August an den Supportbereich bei 1.165 USD und markierte mit 1.159 USD ein neues Jahrestief, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch seither dominiere ein Konter der Bullen, der den Kurs des Edelmetalls wieder über die frühere Unterstützung bei 1.180 USD und eine kurzfristige Abwärtstrendlinie habe steigen lassen. Nach einem Hoch bei 1.215 USD habe Ende August zwar eine Korrektur eingesetzt. Diese sei jedoch bislang im Bereich von 1.193 USD wieder auf Käufer geblieben, die den Wert gestern wieder deutlich über die 1.199 USD-Marke geführt hätten.



Noch sei eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung der 1.180 USD-Marke möglich. Doch der gestrige Anstieg spreche bereits eine andere, bullische Sprache. Gelinge es den Käufern, das Aufwärtsmomentum für einen Ausbruch über 1.215 USD zu nutzen, dürfte auch die 1.220 USD-Marke überwunden werden. Damit stünde eine Kaufwelle bis 1.236 USD und darüber bis 1.242 USD an. Selbst ein Kursanstieg bis 1.265 USD wäre dann möglich. Abgaben unter das Zwischentief bei 1.187 USD würden den Anstieg dagegen stoppen und zu einem Test der 1.180 USD-Marke führen. Erst darunter wäre die Erholung beendet und mit Verlusten bis 1.165 und 1.159 USD zu rechnen. (13.09.2018/ac/a/m)





