Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen wurde der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) mehrfach deutlich unter die Supportmarke bei 1.920 USD abverkauft, konnte allerdings jeweils kurz vor der 1.890-USD-Marke eine Gegenbewegung einleiten und damit weitere Verluste verhindern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei dies am Montag gelungen, als sich der Wert ausgehend von der Unterstützung über 1.920 USD zurück gearbeitet habe und damit die Chance ergriffen habe, eine weitere Erholung einzuleiten.



Sollte der Goldpreis in den nächsten Stunden über 1.905 USD verbleiben, würden die Chancen auf einen Anstieg über 1.930 und 1.938 USD erheblich steigen. Erfolge ein solcher Ausbruch, wäre mit einer Fortsetzung der Erholung bis 1.959 und 1.973 USD zu rechnen. Darüber wäre die Seitwärtsrange der letzten Tage aufgehebelt und es käme zu einem Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 2.015 USD. Unter 1.905 USD müsste man dagegen von der Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 1.890 USD ausgehen. Sollte hier eine Erholung ausbleiben, wären Abgaben bis 1.875 und 1.848 USD die Folge. (31.03.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



