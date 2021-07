Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen versuchten sich die Käufer beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gegen den Abverkauf zu stemmen, der Anfang Juni kurz vor dem wichtigen Widerstand bei 1.920 USD begonnen worden war, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 1.755 USD sei es nämlich zu einer Erholung gekommen, die kurzzeitig schon über den Widerstand bei 1.815 USD und auf ein Verlaufshoch bei 1.833 USD geführt habe, ehe die Bären aber an dieser Stelle die Überhand gewonnen hätten und Gold in dieser Woche wieder unter die 1.815-USD-Marke drücken würden.



Noch hätten die Käufer die Chance, Gold mit einer Verteidigung der 1.798 USD-Marke zu stabilisieren und einen weiteren Angriff auf 1.815 und 1.833 USD zu starten. Dies würde allerdings eine enorme Kraftanstrengung bedeuten, zumal dann auch die Abwärtstrendlinie wieder überschritten werden müsste. Oberhalb von 1.833 USD stünde dennoch theoretisch ein Anstieg bis 1.848 USD an. Wahrscheinlicher sei dagegen aktuell der Bruch der 1.798-USD-Marke und damit der Beginn einer volatilen Korrektur der Erholung, die zunächst bis 1.775 USD und später bis 1.755 USD führen sollte. Dabei seien Abstecher bis 1.815 USD genauso einzuplanen, wie ein direkter Abverkauf bis 1.720 USD. (22.07.2021/ac/a/m)

