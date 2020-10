Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rückfall aus einer großen Dreiecksformation war der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ausgehend von der Unterstützung bei 1.850 USD in den letzten Tagen wieder an die kurzfristige Barriere bei 1.920 USD gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zu Beginn der Vorwoche sei dort eine weitere Verkaufswelle gestartet, die Gold an die Unterstützung bei 1.875 USD gedrückt habe. Dort hätten die Bullen allerdings eine zweite Erholungsbewegung gestartet, die den Wert zuletzt sogar über die 1.920-USD-Marke habe ausbrechen lassen.



Mit dem Anstieg über die 1.920-USD-Marke hätten die Bullen ein kurzfristiges Kaufsignal generiert, dem sich aktuell aber noch die übergeordnete Abwärtstrendlinie in den Weg stelle. Sollte diese im Bereich von 1.935 USD ebenfalls überwunden werden, käme es zu einem Anstieg bis 1.950 USD. Darüber wäre eine kurze Übertreibung bis 1.973 USD denkbar, ehe die Bären wieder aktiv werden sollten. Setze Gold dagegen schon jetzt wieder unter 1.910 USD zurück, wäre eine Korrektur bis 1.895 USD wahrscheinlich. Hier könnte der nächste Erholungsschub starten. Darunter wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiv und Verluste bis 1.875 und 1.850 USD die Folge. (12.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >