Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 1.765 USD ist der Goldpreis zu Wochenbeginn auf ein neues Verlaufshochs gesprungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben diesem Stärkebeweis sorge im Tagesbereich ein nach oben aufgelöstes Dreieck für Rückenwind. Langfristig bleibe es darüber hinaus bei dem strategischen Kurstreiber in Form einer großen Korrekturflagge. Das beschriebene Konsolidierungsmuster lasse einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch vom September 2011 bei 1.920 USD erwarten. Auf dem Weg zu diesem Rekordlevel würden die Hochs bei rund 1.800 USD definieren, welche in den Jahren 2011 und 2012 regelmäßig eine Rolle gespielt hätten, ein wichtiges Etappenziel. Die unverändert konstruktive Einschätzung des Goldpreises werde auch durch saisonale Aspekte unterstützt. Zwar stelle der typische Verlauf des Edelmetalls in US-Wahljahren insgesamt eher eine Herausforderung dar, doch der Zeitraum von Mitte Mai bis Anfang Juli sei selbst im Jahr der amerikanischen Präsidentschaftswahl ein guter. Den Stop-Loss für bestehende Goldengagements könnten Investoren indes auf das Hoch vom September vergangenen Jahres bei 1.557 USD nachziehen. (19.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



