Paris (www.aktiencheck.de) - Gold war in den vergangenen Wochen in einer Korrektur bestehend aus zwei gleichlangen Abwärtsbewegungen von einem Hoch bei 1.366 USD bis an die Unterstützung bei 1.301 USD zurückgesetzt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer gestrige Anstieg habe den Goldpreis dynamisch aus der Korrekturphase herausgeführt. Oberhalb von 1.310 und 1.325 USD hätten jetzt die Käufer das Sagen und sollten zunächst die Hürde bei 1.341 USD angreifen. Ein Ausbruch über die Marke hätte weitere Zugewinne bis 1.355 USD zur Folge. An diesem starken Widerstand könnte eine leichte Korrektur folgen, ehe der Kurs des Edelmetalls auch über diese Hürde und bis 1.385 USD klettern dürfte. Derzeit würde erst ein weiterer Rückfall unter die Zwischenunterstützung bei 1.310 USD gegen die Bullen sprechen. Damit wäre der junge Aufwärtstrend neutralisiert und ein Einbruch bis 1.301 USD zu erwarten. (22.03.2018/ac/a/m)