Paris (www.aktiencheck.de) - Im Februar brach der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) über den Widerstand bei 1.326 USD aus und markierte mit 1.346 USD ein neues Verlaufshoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch seither dominiere eine Korrektur, deren erste Abwärtswelle bis an den Support bei 1.276 USD geführt habe. Ab Anfang März habe sich der Wert zwar von diesem scharfen Einbruch erholen können, sei allerdings an der Hürde bei 1.326 USD gescheitert und habe erneut bis an das Märztief zurückgesetzt. Aktuell würden die Bullen auf diesem Niveau versuchen einen Boden auszubilden.



Unterhalb von 1.301 USD hätten die Bären weiterhin das Sagen und dürften den Goldpreis erneut bis an die 1.280-USD-Marke und darunter bis 1.276 USD drücken. Sollte die Marke unterschritten werden, käme es zu einem Einbruch bis 1.258 und 1.265 USD. Darunter müsste man sich bereits auf einen Abverkauf bis 1.236 USD einstellen. Noch messe der zweite Abwärtsmove seit 1.324 USD 61,8% der Länge der Verkaufswelle von 1.346 bis 1.280 USD. Theoretisch könnte das Abwärtspotenzial damit ausgereizt sein. Für ein bullisches Signal müsste Gold allerdings über 1.310 USD und vor allem 1.326 USD ausbrechen. Erst dann wäre eine Kaufwelle bis 1.346 und 1.366 USD möglich. (08.04.2019/ac/a/m)



