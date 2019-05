Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem wiederholten Rückfall unter die Unterstützung bei 1.301 USD setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im April an die Supportmarke bei 1.265 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei zunächst mit einem bullischen Doppelboden verteidigt worden. Die anschließende Erholung habe jedoch bereits an der Widerstandsmarke bei 1.301 USD gestoppt. Seither falle der Wert in einer geradlinigen Abwärtsbewegung an die 1.265-USD-Marke zurück und habe bereits die übergeordnete Aufwärtstrendlinie unterschritten.



Der derzeitige Abwärtsdruck spreche für ein Unterschreiten der wichtigen Unterstützung bei 1.265 USD. Darunter liege erst bei 1.236 USD eine Haltemarke, an der ein solcher Abverkauf eingebremst werden könnte. Ausgehend von der Marke dürfte eine Erholung starten. Abgaben unter 1.236 USD würden dagegen für weitere Verluste bis 1.210 USD sorgen. Könne sich der Goldpreis dagegen über 1.265 USD behaupten, wäre ein weiterer Angriff auf die 1.290-USD-Marke notwendig, um mit deren Bruch zumindest eine Erholung bis 1.301 USD vollziehen zu können. Allerdings wären erst Kurse über dieser Hürde bullisch zu werten und könnten einen deutlicheren Anstieg bis 1.326 USD nach sich ziehen. (23.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >