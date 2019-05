Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Hoch bei 1.346 USD befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer Korrektur, die nach einem steilen Abverkauf an die 1.276 USD-Marke im März an Dynamik verlor, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt sei den Käufern ein Doppelboden an der Unterstützung bei 1.265 USD und der Anstieg an den Widerstand bei 1.301 USD gelungen. Allerdings sei ein Ausbruchsversuch über die Hürde am vergangenen Dienstag gescheitert und der Wert sei erneut in Richtung der Jahrestiefs gedrückt worden.



Die Chance auf eine Fortsetzung der kurzfristigen Erholung hätten die Bullen bei Gold vergeben. Unterhalb von 1.301 USD seien weiter die Verkäufer tonangebend und dürften das Edelmetall jetzt bis 1.265 USD drücken. Abgaben unter diese zentrale Unterstützung würden zu einer Verkaufswelle bis 1.236 USD führen. Sogar ein Einbruch bis 1.210 USD wäre in der Folge möglich. Weiterhin wäre erst ein Ausbruch über die 1.310 USD als Befreiungsschlag für die Bullen zu werten. In der Folge käme es zu Zugewinnen bis 1.326 und 1.346 USD. (20.05.2019/ac/a/m)

