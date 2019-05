Börsenplätze Godewind Immobilien-Aktie:



Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Inklusive der jüngsten Akquisition verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand von ca. 740 Mio. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com. (24.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) weiterhin zu kaufen.Auch nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Akquisitionsphase halte Godewind Immobilien das hohe Expansionstempo aufrecht. Mit dem jüngst gemeldeten Kauf des Bürohochhauses City Gate Tower in Frankfurt werde das Portfolio um eine weitere Büromietfläche von 23.300 qm und um annualisierte Mieterträge von 3,8 Mio. Euro vergrößert. Bei einem Nettokaufpreis von 85 Mio. Euro belaufe sich die Bruttoanfangsrendite auf etwa 4,5 Prozent. Allerdings weise das Objekt strategiegemäß derzeit einen etwas erhöhten Leerstand von rund 13 Prozent auf, dessen Abbau Godewind bis 2020 für eine deutliche Wertsteigerung des Objekts nutzen wolle.Zusammen mit der Anpassung der Mieten an das Marktniveau sollten die annualisierten Mieterträge auf 4,3 Mio. Euro erhöht werden, woraus Godewind im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2024 einen FFO-Deckungsbeitrag von 3,1 Mio. Euro pro Jahr generieren wolle. Für die Finanzierung solle zusätzlich Fremdkapital aufgenommen werden, das Closing sei für das dritte Quartal geplant.Damit würde der City Gate Tower ab Q4 zu den Konzernerlösen beitragen. Da der Analyst in seinem Modell bisher einen Zukauf um rund 100 Mio. Euro zum Jahreswechsel 2019/2020 unterstellt habe, schreite die Entwicklung damit sogar etwas rascher voran als von ihm erwartet. Aus Vorsicht verzichte er aber auf eine Anhebung seiner Schätzungen für 2019 und trage damit der Möglichkeit Rechnung, dass die Vermietungserfolge in anderen Objekten etwas später umsatzwirksam werden könnten als von ihm unterstellt.Das Rating für die Godewind Immobilien-Aktie bleibt "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link