Börsenplätze Godewind Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:

4,15 EUR -0,72% (14.11.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:

4,175 EUR +0,36% (14.11.2019, 18:15)



ISIN Godewind Immobilien-Aktie:

DE000A2G8XX3



WKN Godewind Immobilien-Aktie:

A2G8XX



Ticker-Symbol Godewind Immobilien-Aktie:

GWD



Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Inklusive der jüngsten Akquisition verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand von ca. 740 Mio. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von rund drei Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com. (14.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) weiterhin zu kaufen.Wie schon zum Halbjahr, habe die Godewind Immobilien AG auch im dritten Quartale einen sehr hohen Überschuss in Höhe von 61,6 Mio. Euro ausweisen können, mit dem sich der Nettogewinn nach Steuern der ersten neun Monate auf 133,4 Mio. Euro summiere. Den größten Beitrag dazu habe das hohe Bewertungsergebnis von 152,6 Mio. Euro geleistet, in dem sich die günstigen Ankäufe und die in diesem Jahr erzielten Vermietungserfolge widerspiegeln würden.Mit diesen habe Godewind den angekauften Leerstand in nur wenigen Monaten auf 10 Prozent dritteln können, woraus sich für die kommenden Quartale deutlich höhere Mieterträge ergeben würden. Die kontrahierten annualisierten Mieterträge habe Godewind allein im dritten Quartal um über 40 Prozent auf nun fast 50 Mio. Euro erhöhen können.Mit diesen Erfolgen setze Godewind den angekündigten Kurs konsequent um. Durch die Hebung der Ertragspotenziale des Portfolios könne das Unternehmen das hohe Wachstum ohne die sonst üblichen Verwässerungen der Aktienbasis bewerkstelligen, was sich in einer sehr dynamischen Entwicklung des NAV je Aktie bemerkbar mache. Dieser habe per Ende September bei 5,40 Euro und damit um fast die Hälfte höher als noch zu Jahresanfang gelegen. Für Ende 2019 schätze Jakubowski ihn sogar auf fast 6,00 Euro.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Godewind Immobilien-Aktie. Das Kursziel werde von 5,40 Euro auf 5,60 Euro angehoben. (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link