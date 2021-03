An einem ansonsten an Neuigkeiten armen Dienstag dürften wohl die abermaligen Lockdown-Maßnahmen in Europa im Zuge von hohen Corona-Infektionszahlen bzw. die befürchteten Auswirkungen dieser auf das weltweite Wirtschaftswachstum die Stimmung belastet haben. Da hätten auf der anderen Seite nicht einmal die recht zuversichtlichen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Von diesem sei in einer vorab veröffentlichten Rede zu lesen gewesen, dass sich die heimische Wirtschaft vom Corona-Einbruch schneller als erwartet erholen würde. Allerdings sei die Erholung noch längst nicht abgeschlossen, weshalb die FED die Wirtschaft "so lange wie nötig" stützen würde. Powell rechne zudem zwar mit steigenden Preisen, da die Corona-Pandemie nachlassen sollte und die Leute wieder mehr einkaufen dürften. Die Gefahr einer anziehenden Inflation sehe er indes nicht. Dieser Kommentar hätte in Summe eigentlich Wasser auf die Mühlen der Börsianer sein müssen. Überdies seien gestern die Anleiherenditen spürbar zurückgegangen, was der Aktienmarkt ebenfalls goutieren hätte müssen.



Nach einer weitgehenden Datenflaute zu Beginn dieser Woche gehe es heute diesbezüglich relativ heiß her. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Bereich in der Eurozone sei zuletzt deutlich gestiegen und liege auf einem Niveau, das mit einer merklichen Produktionsausweitung einhergehe. Die Maßzahlen Auftragseingang zu Lager und Arbeitsrückstand würden eine weiterhin positive Entwicklung signalisieren und so würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für die heute zu veröffentlichenden Daten nochmals einen Anstieg ansetzen. Im Dienstleistungsbereich stelle sich das Umfeld ganz anders dar, die anhaltenden Restriktionen würden zu einer rückläufigen Aktivität führen. Da in einigen Ländern in den letzten Wochen noch kleine Erleichterungen beschlossen worden seien, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit einer Verbesserung der Geschäftslage rechnen. Auch in den USA stünden heute PMI-Einkaufsmanagerumfragedaten zur Veröffentlichung an - sowie auch die Auftragseingänge langlebiger Güter. Das Konsumentenvertrauen in der Eurozone sollte laut Indikationen von Ipsos (Online-Umfragen) merklich zugelegt haben. Deshalb seien die Analysten der Raiffeisen Bank International AG hierbei sogar etwas optimistischer als der Konsensus.



In Asien würden die Aktienindices heute Früh klar negative Vorzeichen aufweisen. Die Indices Chinas und Japans würden sich aktuell jeweils mehr als 2% im Minus befinden. Korea präsentiere sich dagegen nur leicht negativ. Für den europäischen Handel würden die vorbörslichen Indikationen einen etwas schwächeren Handelsstart erwarten lassen.



Der Golpreis zeige sich aktuell behauptet in Regionen knapp über USD 1.730 je Feinunze, die Ölpreise würden vorerst auf mauen Niveaus verharren. Die Sorte Brent notiere in der Region von USD 61 je Fass. (24.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte am gestrigen Handelstag fast durchgängig nur moderat im Minus, schloss dann aber 0,94 Prozent tiefer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0) sei es um 0,76 Prozent nach unten gegangen und selbst der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sich am Ende mit einem Minus von 0,53 Prozent nur wenig besser als die Standardwerte-Indices gehalten.