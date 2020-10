Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

6,648 USD -2,24% (13.10.2020, 15:43)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien. (13.10.2020/ac/a/n)



GoPro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) unter die Lupe.Die Kameras von GoPro seien nicht billig, aber von hervorragender Qualität. Die Vernetzung der Geräte mit der Cloud biete ganz neue Möglichkeiten. Und das Angebot von GoPro komme bei den Kunden offenbar ganz gut an, wie die letzten Zahlen verdeutlichen würden. Die Marke GoPro sei stark und der Kamerahersteller nicht hoch bewertet. Das US-Unternehmen sei allerdings auch hoch verschuldet und müsse endlich schwarze Zahlen schreiben. Charttechnisch sei die Lage bei der GoPro-Aktie nach dem Ausbruch zweifellos sehr interessant. GoPro bleibe jedoch ein heißer Ritt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.10.2020)