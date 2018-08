Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Robert Stone von Cowen and Company:Aktienanalyst Robert Stone vom Investmenthaus Cowen and Company rechnet im Hinblick auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) laut einer Aktienanalyse mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company haben nach der Vorlage des soliden Quartalsberichts eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von GoPro Inc. vorgenommen.Analyst Robert Stone setzt das Kursziel für die GoPro-Aktie von 5,00 auf 6,00 USD herauf, weist aber gleichzeitig auf bestehende Unsicherheiten hin.In ihrer GoPro-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Cowen and Company das Votum "market perform".