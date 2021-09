Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

9,57 USD -0,93% (17.09.2021, 22:00)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien. (20.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) unter die Lupe.Der Hersteller von Action-Kameras habe die Hero 10 Black vorgestellt. Und das neue Produkt komme bei der Fachpresse sehr gut an. Der Go Pro-Aktie fehle indes noch der Schwung. Da das US-Unternehmen mit neuen, interessanten Angeboten sein Geschäft weiter ankurbeln wolle, bleibe er für GoPro optimistisch gestimmt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.09.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GoPro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,64 Euro -6,30% (20.09.2021, 14:53)