GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Erik Woodring von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Erik Woodring, Analyst beim Investmenthaus Morgan Stanley, weiterhin zu einer Untergewichtung der Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO).GoPro Inc. habe die Planungen für das zweite Halbjahr wegen Produktionsverzögerungen bei der HERO8 Black nach unten korrigiert.Die Aussichten für den aktuellen Zyklus seien weiterhin trübe, so die Analysten von Morgan Stanley. Das Unternehmen habe nur wenige Details zu den Gründen für die Verzögerung bekannt gegeben.Analyst Erik Woodring kürzt die Umsatzschätzungen für 2019 und 2020 um 2,3% sowie 0,9% und senkt das Kursziel für die GoPro-Aktie von 5,00 auf 4,50 USD.