Ebenfalls auf den hinteren Plätzen zu finden war der Bezahldienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (-5%). Zwar hätten die Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen, jedoch habe man bei der Jahresprognose enttäuscht.



In den USA sei die Aktie des Technologieunternehmens Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) 2,8% tiefer aus dem Handel gegangen. So würden Analysten zunehmend pessimistischer, was den Ausblick des Unternehmens für das kommende Jahr angehe. Demgegenüber habe Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) nachbörslich 5% zugelegt. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten bei Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gelegen.



Die heute Morgen veröffentlichten Zahlen von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hätten ein gemischtes Bild gezeigt, zudem sei die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt worden. Vor Börsenstart in den USA würden heute die Quartalszahlen des Einzelhändlers Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT), sowie nachbörslich jene von Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) folgen. (15.11.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Unter den schwächsten Werten im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befanden sich gestern die Papiere von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-3,2%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das deutsche Chemie- und Pharmaunternehmen leide an der wachsenden Anzahl an Glyphosat-Klagen in den USA.