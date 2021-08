Esports Technologies

DraftKings Inc

Penn National Gaming

Wie DraftKings hat auch Penn National Gaming seit Jahresbeginn ein gutes Wachstum verzeichnet und seinen Aktienkurs um 25 % gesteigert. Das Unternehmen betreibt 41 Einrichtungen in Deutschland und verfügt über das größte und vielfältigste regionale Glücksspielzentrum. Die PENN-Aktie (ISIN US7075691094/ WKN 905441) ist wegen der Ausweitung des Online-Gaming-Angebots ein Favorit unter den Anlegern. Diese neuen Initiativen werden für die Spieler nützlich sein, wenn sie aus der Ferne wetten wollen.



Damit ein Unternehmen gut verdient, müssen die Kunden natürlich zu ihm zurückkommen. Da sich immer mehr Menschen in Deutschland impfen lassen, fühlen sich viele langsam wieder sicher, wenn sie regelmäßig in ein Kasino gehen. Dies wird ein guter Grund für einen Anstieg der PENN-Aktien sein.



Langfristig plant Penn National, das Wachstum durch den Umstieg auf Sportwetten zu fördern. Bislang hat sich das Unternehmen auf den Inlandsmärkten gut behauptet, wo sein Anteil von 7,2 % im September auf 13,4 % im Dezember gestiegen ist. Darüber hinaus unterhält Penn eine 20-jährige strategische Partnerschaft mit dem Rivers Casino in New York. Durch diese Partnerschaft scheint das Unternehmen auf einen potenziell riesigen Markt für Sportwetten in New York abzuzielen.



GAN Limited

Die großen Wettfirmen sind nicht die einzigen, die vom Online-Glücksspiel profitieren. GAN Limited (ISIN BMG3728V1090/ WKN A2P39F), auch bekannt als GameAccount Network, bietet Technologielösungen und eine White-Label-Plattform für Online-Casino- und Sportwettanwendungen. Die Software as a Service (SaaS) der GAN wird von großen Kasinobetreibern genutzt. Dies trägt dazu bei, ein erhebliches Wachstum zu verzeichnen, das durch den Trend zur Legalisierung und das Wachstum der mobilen Glücksspiel-Apps angetrieben wird.



Obwohl das Potenzial für die Skalierung des Unternehmens sicherlich vorhanden ist, waren die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2020 ein wenig enttäuschend. So sank der Quartalsumsatz um 16,8 % auf 8,9 Millionen US-Dollar. Seitdem ist die GAN-Aktie stark unter Druck geraten. Die Einnahmen des Jahres beliefen sich auf 35,2 Millionen Dollar. Doch überraschenderweise rechnet das Management mit Einnahmen von 100 bis 105 Millionen Dollar.



Der Erfolg stellte sich ein, nachdem Partnerschaften mit Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), Churchill Downs (NASDAQ: CHDN), Penn National und anderen sich auszuzahlen begannen. Man könnte sagen, dass die GAN das Geldspiel für die Online-Glücksspielindustrie ist. Mit GAN müssen Sie nicht unbedingt die Gewinner von den Verlierern trennen. Solange die Kundenliste weiter wächst, könnte die GAN-Aktie ein großer Segen für die Online-Glücksspielbranche sein.



Wie Sie sehen, gibt es eine ganze Reihe von Aktien aus dem Glücksspielsektor, auf die Sie heute achten sollten, wenn Sie in sie investieren möchten. Bleiben Sie immer am Puls der Zeit, damit Ihre Investition nicht verloren geht, sondern Ihnen eine anständige Dividende einbringt. (06.08.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Online-Glücksspielaktien bleiben auch im Jahr 2021 eine der beliebtesten Nischen für Investitionen. Während die Coronavirus-Pandemie einen weiteren Nachfrageschub nach Online-Glücksspielen ausgelöst hat, hat jedes einzelne Unternehmen etwas anderes zu bieten. Wir alle wissen, dass einige der führenden Glücksspielunternehmen, wie z. B. Las Vegas Sands (NYSE: LVS), auf dem Aktienmarkt schwer getroffen wurden und sich noch nicht wieder auf ihr ursprüngliches Niveau erholt haben. Im vergangenen Jahr haben jedoch neue Namen im Online-Glücksspiel die Welt des traditionellen Glücksspiels im Sturm erobert.Erfahrene Investoren im Online-Glücksspielsegment sind wahrscheinlich bereits mit Esports Technologies (ISIN US29667L1061/ WKN A3CM63) vertraut. Zunächst einmal ist Esports Technologies ein in Las Vegas ansässiges Unternehmen, das sich auf Online-Glücksspiele für eSports spezialisiert hat. Heute wollen viele beste online casino ohne limit mit Esports Technologies zusammenarbeiten, aber nur wenige haben Erfolg.Das Debüt von Esports mag nicht sehr transparent erscheinen, aber die atemberaubenden Gewinne im letzten Monat haben sicherlich die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen. Obwohl das EBET-Vermögen mit 6 Dollar pro Aktie bewertet wurde, stieg es sofort in die Höhe. Dies führte dazu, dass Erstanleger mit EBET-Aktien einen Gewinn von über 500 % erzielten.Der Grund für dieses schnelle Wachstum ist einfach. Viele sehen im Cybersport ein enormes Potenzial, weshalb die Branche etwa 1,8 Milliarden Dollar der 443 Milliarden Dollar der weltweiten Glücksspielindustrie ausmacht.DraftKings (ISIN US26142R1041/ WKN A2P205) ist ein weiterer beliebter Name auf dem heutigen Aktienmarkt. Das laufende Jahr war ein großer Erfolg für die Aktie, da der Online-Gaming-Markt weiterhin an der Spitze der Pandemie steht. Und seit kurzem ist DraftKings ein offizieller Partner der National Football League (NFL). Der neue Vertrag ist sicherlich ein wichtiger Katalysator für das Wachstum, aber er ist nicht der einzige Grund dafür, dass das Wachstum der Aktie in Zeiten der Marktschwäche konstant geblieben ist.Wichtig ist auch, dass der deutsche Glücksspielmarkt nach der staatlichen Zulassung von Online-Sportwetten ein großes Potenzial hat. Dies wird auch als gutes Sprungbrett für DKNG-Aktien dienen, wenn sie lizenziert werden. Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass die DKNG-Aktie auf lange Sicht mehr Potenzial hat.