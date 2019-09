Geld in einem Online Casino anlegen

Wie viel Geld in Casinospiele investieren?

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Glücksspiel als Anlage – das liegt im Trend. Aber was bedeutet das genau? Sollen Anleger auf die Wertpapiere von Online Casino Betreibern setzen? Ja, sie haben die Möglichkeit dazu. Denn immer mehr Betreiber von Internet Casinos strömen an die Börse. Die Umsätze sind enorm und steigen jedes Jahr weiter an. Genau wie die Kundenzahlen. Zudem sind die Online Glücksspielplattformen perfekt für die Zukunft gewidmet. Streng genommen sind sogar sie es, die als Pioniere in der Branche gelten. Erst war es nur das Online Gaming, dann kam das Live Casino dazu, im Anschluss wurde das Angebot auf eine moderne mobile App ausgeweitet und mittlerweile gibt es sogar Casino Spiele in 3D und VR. Es lohnt sich für Anleger, auf diese Branche zu setzen. Natürlich gilt auch hier, sich zuerst zu informieren und die verschiedenen Börsenunternehmen sowie deren Wachstum miteinander zu vergleichen. Aber mit ein bisschen Insiderwissen finden Anleger schnell heraus, auf welches Pferd sie tippen sollen. An der Börse notiert sind jedenfalls Spielbanken aus Las Vegas, Online-Anbieter mit Wett- und Glücksspielmöglichkeiten wie Bet-at-Home, William Hill und 888sport sowie Lotterieanbieter und Technologie/Softwarehersteller der Branche.Neben der Möglichkeit, Casino Aktien zu kaufen, können Anleger ihr Geld auch direkt in Casino Spiele investieren. Online Casinos mit Echtgeld , die seriös und sicher sind, gibt es genug. Diese verfügen über eine gültige Lizenz aus einem europäischen Land. Zudem haben sie ein großes Portfolio an Casinospielen, das unter anderem Spielautomaten, progressive Jackpotslots, Poker, Blackjack und Roulette enthält. Als Anleger kann man sein Geld also ideal auf verschiedenste Games verteilen. Ein Tipp: Es sollten immer Spiele mit einer hohen Auszahlungsquote ausgewählt werden, weil hier die meiste Rendite abfällt. Was die Zahlungen angeht, so können Anleger in einem Online Casino mit ihrer gewünschten Zahlungsweise bezahlen und auch auszahlen. Angeboten werden in der Regel Sofortüberweisung, Paypal, Neteller, Skrill, Paysafecard, Kreditkartenzahlung, Banküberweisung und Trustly. Auch Kryptowährungen werden mittlerweile in vielen Online Casinos akzeptiert. Die Geldabwicklung erfolgt reibungslos und sehr schnell.Geld in Casinospiele investieren sollten Anleger nur soviel, wie sie können. Sprich, das Geld sollte ein geringer Prozentsatz des Eigenkapitals betragen. Sinnvoll ist, nicht mehr als 10% des monatlich zur Verfügung stehenden Geldes zu platzieren. Denn in Online Casinos lassen sich die Gewinnchancen nicht einfach so berechnen. Hier kommt es zum großen Teil auf das Glück an. Zwar lassen sich mit Strategien die Gewinnchancen erhöhen, doch eine Garantie eines Gewinnes gibt es nicht. Man kann auch eine Pechsträhne haben. Deshalb ist umsichtiges Spielen hier der Weg zum Erfolg. Einsteiger, die sich mit Online Casino Games noch nicht auskennen, sollten diese zuerst im Spielgeldmodus üben und sich mit den Spielregeln vertraut machen, bevor sie ein Geldrisiko eingehen. Sinnvoll ist es zudem, den Willkommensbonus des Casinos zu nutzen. Mit diesem lässt sich eine ganze Weile lang kostenlos zocken. Natürlich sind an den Bonus Bedingungen geknüpft, doch diese sollten von cleveren Anlegern problemlos gemeistert werden können.Dass Online Casinos sowie Online Casino Aktien eine goldene Zukunft bevorsteht, zeigt sich an den Statistiken . 2006 betrug der weltweite Umsatz noch 99,88 Milliarden Euro. Im Jahr 2015 hatte sich der weltweite Umsatz auf 182,77 Milliarden Euro verdoppelt. Und in den letzten Jahren wurden fast 300 Milliarden Euro weltweit erwirtschaftet. (23.09.2019/ac/a/m)