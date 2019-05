Hype um Gaming Branche reißt nicht ab

Klare EU Richtlinien und schwammige Gesetzgebung in Deutschland

Grundsätzlich ist Glücksspiel in Europa nicht verboten. Es gibt immer mehr EU Länder, die der Branche Lizenzen erteilen - wobei die Betreiber diverse strenge Kriterien erfüllen müssen. Grundsätzlich zählen Unternehmer und auch Spieler auf das EU Dienstleistungsfreiheitsgesetz, dass es ihnen ermöglicht, auch hierzulande den Casinobetrieb fernab des deutschen Monopols aufrecht zu erhalten. Faktisch ist ein solches Monopol nämlich nicht zulässig, wobei Deutschland bei weitem nicht das einzige Land ist, das in puncto Online Gaming sein eigenes Süppchen kocht.



Ob es auch hierzulande irgendwann eine offizielle Regulierung des Glücksspiels geben wird, bleibt abzuwarten. Bisher übt lediglich Schleswig-Holstein den Alleingang und hat zumindest ein paar Unternehmen der Branche Lizenzen ausgestellt. Diverse andere Länder scheinen nachziehen zu wollen. Der jüngste Glücksspielstaatsvertrag wurde faktisch nicht mehr von allen 15 verbleibenden Bundesländern unterschrieben, sondern man erwartet nun eine klare Linie und die Regulierung seriöser Anbieter der Branche.



Sicher spielen - darauf sollte man achten

Wer in Europa online spielen will, sollte nicht das erstbeste Casino wählen. Mit dem Europa Casino macht man als potentieller Kunde nichts falsch, doch natürlich gibt es noch weitere Alternativen, die sich für Spieler lohnen. Wichtig ist immer, dass eine EU Lizenz vorliegt. Diese wird vorrangig durch Behörden wie die MGA Malta erteilt. Eine entsprechende Information zur Lizenz sollte auf der Webseite des Anbieters sofort ersichtlich sein. Zudem lohnt sich der Vergleich von Spielangeboten, Boni und nicht zuletzt ein Blick auf die Zahlungsmethoden. Je mehr Sicherheitskriterien das gewählte Casino erfüllt, desto besser.



Wann immer die Wahl auf einen Casino Bonus fällt, sollten natürlich auch die Bonusbedingungen beachtet werden. Hier lässt sich die sprichwörtliche Spreu vom Weizen trennen, denn es zeigt sich schnell, welche Anbieter es gut mit ihren Kunden meinen und welche dagegen nur auf den eigenen Profit aus sind. (28.05.2019/ac/a/m)









