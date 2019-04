Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zumindest gefühlt kennen die einzelnen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe wichtiger Industrieländer momentan meist nur eine Richtung - abwärts, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Besonders Deutschland steche international negativ hervor. Somit habe China mit seinen zuletzt guten Zahlen für eine angenehme Überraschung gesorgt. Denn aufgrund dieser Daten sei es dem globalen PMI des Verarbeitenden Gewerbes im März das erste Mal seit April 2018 gelungen, den Negativtrend zu stoppen und zumindest auf unverändertem Niveau zu verharren. Auch Taiwan und Südkorea hätten zuletzt mit besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsindikatoren positiv überraschen können. Ob sich nun die Stimmung in Europa ebenfalls verbessere, bleibe abzuwarten.Aufgrund der industriellen Verzahnung innerhalb Europas habe sich die Schwäche in Deutschland auch auf die Stimmung in den anderen europäischen Ländern ausgewirkt. Aber sowohl der ifo-Index in Deutschland als auch der KOF-Index in der Schweiz würden am aktuellen Rand erste Anzeichen einer leichten Besserung liefern. Eine Erholung im Verarbeitenden Gewerbe käme jedenfalls zur rechten Zeit. Die Lage im Dienstleistungssektor sei zwar noch gut, es bestehe aber das Risiko, dass auch hier eine konjunkturelle Schwäche Bremsspuren hinterlassen könnte. Jedenfalls hätten die jüngsten Daten die Ängste vor einer harten konjunkturellen Landung der Weltwirtschaft zumindest vorerst lindern können. (03.04.2019/ac/a/m)