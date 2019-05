Mit diesem strategischen Trumpf verfüge Peking über ein wichtiges Druckmittel gegenüber Washington. Zum Ende der Woche hätten die Spannungen etwas nachgelassen, als US-Präsident Donald Trump bekräftigt habe, dass es "gute Chancen" gebe, mit China eine Einigung zu erzielen, und dass der Status von Huawei Teil dieses Deals sein könnte. Die Lage bleibe dennoch prekär.



Auf politischer Ebene stehe Europa dem in nichts nach. Im Vereinigten Königreich habe der als letzte Chance betrachtete Plan Theresa Mays, der insbesondere der Opposition die Möglichkeit eines zweiten Referendums zugestanden habe, weder ihre eigene noch die Labour-Partei überzeugt und sei einmal mehr abgelehnt worden. Am Freitag habe die britische Premierministerin daher ihren Rückzug angekündigt. Ihr Amt werde sie am 7. Juni niederlegen, doch ihre Nachfolge bleibe weiter ungewiss - auch wenn Boris Johnson der Favorit zu sein scheine.



Auch das Ergebnis der Europawahlen, wenngleich es in der Vergangenheit keinen bedeutenden Einfluss auf die Märkte gehabt habe, werde aktuell sorgfältig geprüft. Das erwartete Erstarken populistischer Bewegungen habe sich in Deutschland so jedoch nicht beobachten lassen. Dies dürfte vor allem den italienischen Spitzenpolitiker Matteo Salvini ärgern, der in den vergangenen Tagen mehrfach dazu aufgerufen habe, die Haushaltsregeln der Europäischen Union zu ändern, die er für wirtschaftsschädigend halte. Anleger sollten nun vor allem auf die Bildung von Bündnissen zwischen verschiedenen Parteien schauen.



Die vielen Nachrichten aus der Politik sollten jedoch nicht den Blick auf die ökonomischen Fakten verstellen, denn diese seien nach wie vor trübe. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Mai hätten für Frankreich zwar positiv überrascht, hätten jedoch in Deutschland, der Eurozone und Japan enttäuscht und seien in den USA eingebrochen. Beide Indexkomponenten seien gefallen, und der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex habe mit einem Rückgang von 53,0 auf 50,9 ein Dreijahrestief erreicht. Auch wenn die wiederauflebenden Handelsspannungen das geringere Vertrauen der Unternehmenschefs wahrscheinlich weitgehend erklären würden, sei diese neuerliche Verschlechterung der Aktivitätsaussichten beunruhigend, da sich die USA gegenüber der globalen Verlangsamung bisher wenig anfällig gezeigt hätten. Zwar verfüge die US-Notenbank FED in dieser Situation über einen erheblichen Handlungsspielraum, doch die abwartende Haltung, die aus dem Protokoll ihrer letzten Sitzung hervorgehe, lasse nicht auf ein rasches Handeln schließen. In der Zwischenzeit könnte die Lage an den Märkten etwas turbulent werden. (28.05.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Handelskrieg als Zugpferd zieht die Politik die gesamte Aufmerksamkeit der Anleger auf sich - und es ist kein Ende in Sicht, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager La Financière de L'Echiquier.Die Lage im Handelskonflikt bleibe angespannt, da die USA der schwarzen Liste, auf der seit dem 16. Mai der Telekommunikationsriese Huawei stehe, möglicherweise fünf chinesische Videoüberwachungsfirmen hinzufügen würden. Peking beklage die "übertriebene Erwartungshaltung" Washingtons in den Verhandlungen und drohe andeutungsweise mit einem Embargo für seltene Erden. Dabei sei China der weltweit größte Förderer und Verarbeiter seltener Metalle wie z. B. Neodym oder Scandium, die in der Elektronikbranche etwa in TV-Bildschirmen, Radarsystemen oder Abgaskatalysatoren breite Verwendung finden würden. Die USA würden 80% ihres Bedarfs an diesen Stoffen aus chinesischen Importen decken. Von der Anhebung der Zölle seien seltene Erden im Übrigen nicht betroffen.