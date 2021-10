Der Schlüssel zu einem langfristigen Einfluss auf die globale Erwärmung liege darin die Maßnahmen nach Corona in Richtung grüne Infrastrukturen zu lenken und gleichzeitig die Unterstützung für fossile Brennstoffe zu verringern. Doch welcher Anteil der weltweiten Post-Corona-Konjunkturmaßnahmen fließe tatsächlich in konkrete Projekte zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit, die die Umwelt und die Qualität der natürlichen Ressourcen langfristig verbessern würden? Die G20-Staaten hätten 14,9 Milliarden US-Dollar für Konjunkturpakete nach dem Ende von Corona ausgegeben. Obwohl die genauen Zahlen voneinander abweichen würden, seien sich die Marktbeobachter einig, dass der Anteil der grünen Konjunkturmaßnahmen nicht ausreiche, um die Kohlenstoffemissionen nachhaltig zu senken.



In den letzten 18 Monaten hätten die Regierungen der G20-Staaten lediglich "363 Milliarden US-Dollar in Sektoren oder Projekte allokiert, die darauf abzielen, die Wirtschaft anzukurbeln und die Emissionen zu senken oder die Klimaanpassung zu unterstützen, während 1,2 Milliarden US-Dollar für kohlenstoffintensive Sektoren wie die Luftfahrt und das Baugewerbe ohne grüne Konzepte bereitgestellt wurden" (BNEF). Die einzigen beiden Länder, die vergleichbare Mittel für grüne und kohlenstoffintensive Sektoren bereitstellen würden, seien Frankreich und Japan. Wohingegen zum Beispiel China mit 247 GW an neuen Kohlekraftwerkskapazitäten, die entweder im Bau seien oder angekündigt und genehmigt worden seien, 2,1 Milliarden US-Dollar für grüne Konjunkturprogramme bereitgestellt habe, im Vergleich zu 215 Milliarden US-Dollar für kohlenstoffintensive Sektoren (BNEF).



Der Wettlauf um den Ausstieg aus der Förderung fossiler Brennstoffe habe begonnen. Die COP26, auf der die NDCs erörtert werden sollten, rücke immer näher. Im Rahmen des ETF (Enhanced Transparency Framework) würden die Staaten ab 2024 zur Rechenschaft gezogen und eine erste Bewertung der Zielfortschritte werde vorgenommen.



Als Vermögensverwalter hätten die Experten die treuhänderische Verantwortung, Kapital in nachhaltige Anlagelösungen umzuleiten, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen und mit den Unternehmen in Fragen wie dem Risiko des Klimawandels, der Unternehmensführung, den Zielen für die Verringerung der Kohlenstoffemissionen usw. zusammenzuarbeiten. Es liege in der Verantwortung der Experten als Asset Manager, einen positiven Wandel zu bewirken. Auch die Regulierungsbehörden und Zentralbanken würden in diese Richtung drängen: Die bevorstehende EU-Taxonomie sei nur ein Beispiel dafür, wie das Klimabewusstsein die Fondsmanagementbranche präge.



Vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie, die umweltfreundliche Geschäftsbereiche definiere, um eine einheitliche Definition für Endinvestoren zu schaffen und Kapital in nachhaltige Investmentlösungen umzulenken, sei die Bilanz der Nach-Corona Ausgaben dramatisch und stehe in krassem Gegensatz zu dem gemeinsamen Ziel, die globale Erwärmung zu stoppen. Während der Öl- und Gassektor und andere kohlenstoffintensive Sektoren dank der Post-Corona-Maßnahmen einen starken Aufschwung erlebt hätten, müssten die Experten als nachhaltige Vermögensverwalter kohlenstoffintensive Sektoren untergewichten.



Die Experten würden sich daher fragen: "Wann wird die Politik der fiskalischen Konjunkturanreize mit dem drängenden Ziel, die globale Erwärmung zu begrenzen, einhergehen und sind die Anlagenbesitzer bereit die potenzielle Unterperformance ihres Portfolios zu akzeptieren, die sich aus der Diskrepanz zwischen der Fiskalpolitik und dem, was für den Beginn der Energiewende erforderlich ist, ergibt?" (11.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - 196 Nationen haben 2015 das Pariser Abkommen unterzeichnet und sich damit verpflichtet, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, so Nina Lagron, CFA, Head of Large Cap Equities bei La Française Asset Management.Die Unterzeichnung des internationalen Abkommens sei ein Meilenstein gewesen, da sich die Nationen auf der ganzen Welt zum ersten Mal ein gemeinsames Ziel gesetzt und ihre kollektive Verantwortung anerkannt hätten.Doch wie sehe es in der heutigen Nach-Corona-Wirtschaft mit den nationalen Klimaschutzzielen aus (Nationally Determined Contributions oder NDCs)? Laut dem 2020 Emission Gap Report des UN-Umweltprogramms sind wir weit vom Ziel entfernt und steuern direkt auf eine globale Erwärmung von mehr als 3 Grad Celsius zu, so die Experten von La Française Asset Management.