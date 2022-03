Bei der Beurteilung der Kriegsfolgen für die Aktienmärkte sollte die räumliche Nähe zu den Kriegshandlungen eine zentrale Rolle spielen. In den USA laufe die Konjunktur hervorragend, es bestehe keine Abhängigkeit von russischem Öl bzw. Gas und viele Unternehmen seien deutlich stärker inlandszentriert als in Europa. Auf dem alten Kontinent seien die Unsicherheiten wegen der Kriegsfolgen signifikant größer: Wie würden sich die hohen Energiepreise auf das Konsumentenverhalten und auf die Unternehmen auswirken? Wie könne das Abhängigkeitsverhältnis zu Russland hinsichtlich des Energiebezugs möglichst schnell reduziert bzw. beendet werden? Wie sei es um die Stabilität von Lieferketten bestellt? Wie stark seien die Rückkoppelungseffekte westlicher Sanktionen auf die Gesamtwirtschaft und den Unternehmenssektor?



Die europäischen Aktienmärkte seien folglich angesichts der Vielzahl an Unwägbarkeiten in einer deutlich schlechteren Situation als ihre US-amerikanischen Pendants. Die oftmals beschriebene hohe Bedeutung der internationalen Diversifikation in der Aktienanlage zeige aktuell ihre Gültigkeit. Einen weiteren Ausbau des Aktien-Exposure im US-Markt halten die Analysten der National-Bank AG in Anbetracht der momentanen Lage für sinnvoll.



Die Analysten überrasche die aktuell gehobene Stimmung an den Aktienmärkten angesichts der mannigfaltigen Unsicherheitsherde, die mit den Kriegshandlungen einhergehen würden und welche sich erst über die Zeitachse klar herausbilden würden. Die Analysten würden bei ihrer vorsichtigen und abwartenden Haltung bleiben. Es sei nicht die Zeit für voreilige Heldentaten, dafür seien die Unwägbarkeiten - gerade auch im Unternehmenssektor - momentan nach Erachten der Analysten nach - viel zu groß. Ein Unsicherheitsfaktor habe sich jedenfalls reduziert. Mit der Einleitung des US-Zinserhöhungszyklus und des Aufzeigens des weiteren Zinspfades habe die FED wenigstens zinsseitig für eine gewisse Beruhigung gesorgt. (22.03.2022/ac/a/m)





New YorkEssen (www.aktiencheck.de) - Trotz vielfältiger Belastungsfaktoren sind die globalen Aktienmärkte in den letzten Tagen merklich angestiegen, so die Analysten der National-Bank AG.Die Erholungsbewegung sei sogar soweit gegangen, dass der breite US-Aktienindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) über sein Niveau vor Ausbruch des Krieges gestiegen sei. Auch der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nähere sich scheinbar unaufhaltsam seinem Niveau vor dem Krieg an. Die Investoren würden sich momentan diametral zur Lageeinschätzung der Finanzanalysten verhalten, wie sie in der jüngsten Veröffentlichung des deutschen ZEW-Index zum Ausdruck komme. Dieser befrage regelmäßig Finanzanalysten hinsichtlich ihrer Meinung zu den weiteren Konjunkturaussichten. Der ZEW-Index sei bei der Datenveröffentlichung in der letzten Woche so stark wie noch nie seit Beginn der Index-Erhebung gefallen und stehe somit symbolhaft für einen extremen Pessimismus der Finanzanalysten für die weitere Konjunkturentwicklung. Bei den Investoren scheine dieser Pessimismus jedenfalls momentan nicht zu spüren zu sein.