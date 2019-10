Wien (www.aktiencheck.de) - In Summe wenig verändert, aber zwischenzeitlich volatil, präsentierten sich die globalen Aktienmärkte am vergangenen Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch an den asiatischen Börsen zeige sich heute bisweilen kein einheitliches Bild. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen Handelsstart im Bereich der gestrigen Schlusskurse hindeuten.Im Zuge der Unsicherheiten habe sich auch der Ölpreis nicht nachhaltig festigen können, wodurch der Preis des Barrel der Nordsee-Sorte Brent die Marke von USD 59 nicht habe halten können. (17.10.2019/ac/a/m)