Die nunmehr gestartete Berichtssaison stehe immer noch ganz im Zeichen der US-Finanztitel. Heute würden nebst der Apothekengruppe Walgreens (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) u.a. Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Citi (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ihre Quartalszahlen berichten. Am Nachmittag (13:30) stehe in den USA die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an.



Der Ölpreis habe am Mittwoch zunächst geschwächelt, da die Erwartungen zugenommen hätten, dass das Nachfragewachstum aufgrund von Inflation und Lieferkettenproblemen in den großen Volkswirtschaften zurückgehen werde. China, der weltweit größte Rohölimporteur, habe Daten veröffentlicht, die zeigen würden, dass die Importe im September gegenüber dem Vorjahr um 15% gesunken seien, was die Preise belastet habe. Berichten zufolge könnten die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl auf den Markt kommen und die Preise drücken. Heute Früh lege der Ölpreis indes wieder knapp 0,7% zu.



Der Goldpreis habe in diesem, von etwas mehr Unsicherheit geprägten Umfeld, Stärke zeigen können und sei hauptsächlich wegen gefallener Anleiherenditen und eines im Handelsverlauf schwächer gehenden US-Dollars um 1,7% angezogen. Silber habe mit +2,9% ebenfalls glänzen können. Die weltweite Energiekrise, die zu Stromengpässen und Verlangsamungen in den Fabriken geführt habe, habe den Kupferpreis (+2,0%) nicht davon abgehalten, auf den höchsten Stand seit Anfang August zu steigen.



Die beiden bedeutendsten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum hätten gestern de facto unverändert geschlossen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen überwiegend im positiven Territorium zeigen. In Hongkong sei die Börse wegen des Chung Yeung Festivals geschlossen, gestern sei der Handel bereits aufgrund einer Taifun-Warnung vollständig abgesagt worden. Gemäß den Futures-Indikationen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG heute eine leicht stärkere Börseneröffnung in Europa erwarten. (14.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte präsentierten sich gestern großteils von ihrer freundlichen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine leicht stärker als erwartete Inflationsrate (5,4% vs. 5,3%) in den USA habe nur kurzfristig für etwas Verunsicherung gesorgt. Teure Energie habe zudem in Deutschland die Inflationsrate im September erstmals seit fast 28 Jahren über die Vier-Prozent-Marke getrieben. Marktteilnehmer würden daran zweifeln, dass der Teuerungsschub nur temporärer Natur sei und von den Notenbanken nicht zu berücksichtigen sei. Angesichts der zum Teil noch immer hohen Bewertungsniveaus sei durchaus Raum für eine Korrekturbewegung an den Börsen vorhanden, heiße es immer noch in vielen Marktkommentaren und Strategiepublikationen großer Broker. Die US-Notenbank werde möglicherweise bereits ab Mitte November ihre umfangreichen Konjunkturhilfen nach und nach zurückfahren. Ab dann könnte das sogenannte "Tapering" beginnen, also der Ausstieg aus dem billionenschweren Anleihekaufprogramm, das die FED zur Stabilisierung der Wirtschaft aufgelegt habe, wie aus den gestern veröffentlichten Protokollen der letzten Zinssitzung im September hervorgegangen sei. Gute Nachrichten seien dagegen aus Chinas Wirtschaft gekommen: Der Boom der chinesischen Exporte gehe trotz Chip-Mangel, logistischen Schwierigkeiten und COVID-19 bedingten Schließungen weiter. Im September seien die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft deutlich und noch stärker als im Vormonat gestiegen.Im Fokus sei zudem der Auftakt der Berichtssaison der Unternehmen gestanden, den JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) mit der Veröffentlichung ihres Zahlenwerks eingeläutet habe. Der Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei gestern auf der Stelle getreten. Im Gegensatz dazu habe der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 0,8% zulegen können. Hier habe am Markt die Meinung vorgeherrscht, dass es Technologieunternehmen im Schnitt besser gelingen sollte, inflationsinduzierte Preissteigerungen leichter an die Kunden weitergeben zu können. Dies habe sich auch in Europa widergespiegelt, wo der Tech-Sektor (+2,2%) der mit Abstand beste Subsektor im EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (+0,7%) gewesen sei. Sowohl diesseits wie jenseits des Atlantiks seien Finanztitel (-1,7%) gemieden worden, welche im Schnitt deutliche Abgaben hätten hinnehmen müssen.