Essen (www.aktiencheck.de) - Die Verunsicherung an den Aktienmärkten griff in den letzten Wochen des Jahres weiter um sich und bescherte den wichtigen globalen Aktienmärkten eine sehr enttäuschende Jahresendbilanz, so die Analysten der National-Bank AG.Aus Sicht der Analysten der National-Bank AG sei zu unterscheiden zwischen der fundamentalen und der sentiment-getriebenen Seite der Aktienmärkte. Insbesondere letztere habe in den letzten Wochen die Markttendenz bestimmt. Dies habe vor allem an den vorrangig von der Politik induzierten Belastungsfaktoren gelegen, die auf der Börsenstimmung gelastet hätten. Diesbezüglich zu nennen seien vor allem der ungeklärte "Brexit", die letztendlich in einem gesichtswahrenden Kompromiss mündenden Auseinandersetzungen der italienischen Regierung mit der EU-Kommision hinsichtlich der Defizitgrenze des italienischen Haushalts sowie als zentraler Punkt die fortwährenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Die Analysten der National-Bank AG würden damit rechnen, dass sich im Laufe des Jahres 2019 die politik-induzierten Belastungen deutlich reduzieren würden.Der Handelskonflikt werde zwar nicht gelöst werden, aber zumindest in einen Kompromiss münden, mit dem die Kapitalmärkte leben könnten. US-Präsident Trump stehe in den USA unter Druck, die US-Wirtschaft nicht weiter durch einen überzogenen Handelsstreit zu belasten, da er im Jahr vor der nächsten Präsidentenwahl keine deutlich schwächelnde US-Wirtschaft gebrauchen könne. Da bei ihm seine Wiederwahl im November 2020 die wichtigste Maxime seines Handelns sei, stünden die Chancen nicht schlecht, dass er sich aufgrund einer möglichen Verschlechterung seiner Wahlkampfchancen aufgrund einer schwächeren US-Konjunktur auf "gesichtswahrende" Kompromisslinien mit der chinesischen Führung einlasse. Auch die chinesische Regierung stehe aufgrund der letzten Signale aus der chinesischen Wirtschaft unter Druck, zusätzliche Belastungen zu vermeiden. Eine Lösung helfe folglich beiden Parteien und sollte die Grundlage für eine belastbare Einigung bilden. An den tiefergehenden Konfliktlinien werde sich jedoch nichts ändern. (08.01.2019/ac/a/m)