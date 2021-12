Während die allmähliche Anhebung der Renditekurve den Finanzwerten zugutegekommen sei, werde der erneute Schwerpunkt der Regierung auf harter Infrastruktur jedoch zyklische Werte wie Industrie-, Rohstoff- und Energieunternehmen unterstützen. Europäische Aktien, die im Vergleich zu US-Aktien attraktiv bewertet seien und gleichzeitig ein starkes Ertragswachstumspotenzial aufweisen würden, dürften sich in einer günstigen Lage befinden, da die Aktienmärkte der Region eher zyklisch ausgerichtet seien. Die Unternehmen der Schwellenländer hingegen müssten noch in vollem Umfang von der Wiedereröffnung des Handels profitieren, da die Impfquoten hier noch nicht so hoch seien. Das bedeute, dass das Wachstum der Schwellenländer wahrscheinlich erst später im nächsten Jahr an Gestalt annehmen werde.



"Wir erwarten, dass die Märkte 2022 weniger selbstgefällig sein werden, weil die Geldpolitik gestrafft wird und der Inflationsdruck anhält. State Street Global Advisors sieht eine Chance für aktives Management in den kommenden Jahren und glaubt, dass Anleger von einem selektiven Ansatz am Aktienmarkt profitieren können", füge Altaf Kassam, EMEA Head of Investment Strategy & Research, hinzu.



Zusätzlich zu seinem makroökonomischen und marktbezogenen Ausblick für 2022 habe State Street Global Advisors drei Schlüsselthemen identifiziert, die im nächsten Jahr die Aufmerksamkeit der Anleger besonders verdienen würden:



Von festverzinslichen Anlagen profitieren



Angesichts der hartnäckig niedrigen Zinsen würden viele Anleger zu Recht über Alternativen zu festverzinslichen Wertpapieren nachdenken, die ein höheres Renditepotenzial bieten könnten. Es sei aber wichtig, das Potenzial bestimmter Bereiche von festverzinslichen Wertpapieren - einschließlich Schwellenländeranleihen - dennoch nicht zu vernachlässigen, um signifikante Renditen und Ertragssteigerungen zu erzielen. Gleichzeitig könne die ausschließliche Konzentration auf die Rendite dazu führen, dass Anleger die entscheidende Rolle, die festverzinsliche Anlagen bei der Diversifizierung von Portfoliorisiken und der Bereitstellung von Liquidität spielen könnten, übersähen. Das gelte insbesondere für Anleger, die Renditen durch ein Engagement in illiquiden privaten Vermögenswerten angestrebt hätten. Im diesjährigen Global Market Outlook würden die Experten erneut darauf hinweisen, dass festverzinsliche Anlagen nach wie vor eine wichtige Rolle bei der Anlagediversifizierung spielen und eine Möglichkeit darstellen würden, die Flexibilität in Portfolios zu erhöhen, in denen die Allokation in häufig illiquide alternative Anlagen zugenommen habe.



Wie Anleger mit dem Klimawandel Schritt halten würden



State Street Global Advisors sei der Meinung, dass der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft am besten als ein multidimensionaler Schock verstanden werden könne. Dieser werde sich im Laufe der Zeit vollziehen und erhebliche regulatorische und wirtschaftliche Konsequenzen auf die Investitionen haben. Die Dekarbonisierung - die zunehmend eskalieren werde - habe dabei auch sekundäre Auswirkungen, die zu einer stärkeren Beteiligung sowohl der Industrie- als auch der Schwellenländer führen könnten. Dies bringe enorme Wachstumschancen mit sich und verbessere die Handelsbilanzen der Netto-Energieimporteure im derzeitigen System fossiler Brennstoffe. Die Anleger würden daran erinnert, die regulatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft im Auge zu behalten. Gleichzeitig müsse die zunehmende Bedeutung von Stewardship und Verantwortung, bessere Klimaangaben, die Herausforderungen bei der Integration von ESG-Kriterien und Kohlenstoffpreisen sowie die strukturellen Auswirkungen der Dekarbonisierung auf die Unternehmensgewinne beobachtet werden.



China-Engagements neu überdenken



Die makroökonomischen Gründe für Investitionen in China würden laut der Experten trotz der Schlagzeilen der letzten Monate intakt bleiben. Der globale Marktausblick mache deutlich, dass die geringe Korrelation chinesischer Vermögenswerte mit anderen Märkten sowie der strukturell unterbewertete chinesische Aktienmarkt und die gesunde Renditeprämie chinesischer Anleihen im Vergleich zu den entwickelten Märkten gute Gründe für Anleger seien, China-Engagements auf eigenständiger Basis zu positionieren. Aktive Strategien seien dabei zu bevorzugen. (07.12.2021/ac/a/m)







