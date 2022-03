Tradegate-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

2,112 EUR +0,67% (17.03.2022, 13:55)



Xetra-Aktienkurs Global Fashion Group-Aktie:

2,134 EUR +2,89% (17.03.2022, 13:43)



ISIN Global Fashion Group-Aktie:

LU2010095458



WKN Global Fashion Group-Aktie:

A2PLUG



Ticker-Symbol Global Fashion Group-Aktie:

GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (17.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group: Barmittel übersteigen den Börsenwert - AktienanalyseDer Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) hat 2021 teilweise besser abgeschlossen als prognostiziert, jedoch auch den Verlust ausgeweitet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem habe das Management keinen Ausblick auf 2022 gegeben. Der Aktienkurs sei dennoch zeitweise um mehr als 20 Prozent gestiegen - nach langer vorheriger Talfahrt wohlgemerkt. Grundsätzlich würden hohe Investitionen belasten. Wegen des sich abschwächenden Geschäfts habe der Konzern im Dezember die Umsatz- und Gewinnprognosen senken müssen.Seit dem Rekordhoch sei die Global Fashion Group-Aktie um mehr als 85 Prozent eingebrochen. Nun würden sogar die Barmittel den Börsenwert übersteigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2022)Börsenplätze Global Fashion Group-Aktie: