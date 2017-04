"Mit Initiierung des GCX vor zehn Jahren wollten wir aufzeigen, dass Nachhaltigkeit für unsere Zukunft eine zentrale Rolle spielt, auch im wirtschaftlichen Sinne. Unternehmen mit nachhaltiger Ausrichtung werden immer erfolgreicher und das zeigt sich nirgends besser als in der kontinuierlich starken Performance unseres Index. Das bekannte Vorurteil, Nachhaltigkeit und Rendite ständen im Widerspruch, ist also deutlich überholt. Viele Anleger erkennen das bereits", erkläre Hendrik Janssen, Vorstand der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Börse Hannover und der Börse Hamburg.



Spitzenreiter der Performanceliste im ersten Quartal 2017 sei mit rund 34 Prozent Wertzuwachs die Aktie des französisch-italienischen Halbleiterherstellers STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438). Dieser habe bekannt gegeben, im Jahr 2017 über eine Milliarde Dollar in die Steigerung von Produktionskapazitäten investieren zu wollen. Zudem erwarte das Unternehmen einen erheblichen Umsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte, was Spekulationen zufolge im Zusammenhang mit einer Zusammenarbeit mit Apple stehen könnte.



Auf Platz zwei sei mit einem Plus von rund 29 Prozent die First Group PLC (ISIN: GB0003452173, WKN: 896516), eines der führenden Transportunternehmen in Großbritannien und Nordamerika und Dach der bekannten Busmarke Greyhound gelandet. Mit plus 28 Prozent fast ebenso stark seien die Aktien des US-amerikanischen Frachttransport- und Logistikunternehmens CSX Corporation (ISIN: US1264081035, WKN: 865857) gewesen. Dicht dahinter mit rund 25 Prozent Wertsteigerung Vestas Wind Systems AS (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769) aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, sowie auf Platz fünf der Chip-Hersteller Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186) mit rund 19 Prozent.



Der Global Challenges Index nehme ausschließlich Unternehmen auf, die aktiv etwas zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen beitragen würden. Dazu würden Klimawandel, Trinkwasserversorgung, Erhalt der Artenvielfalt, nachhaltige Waldwirtschaft, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen zählen. Über strenge Auswahlkriterien der Börse Hannover und der Nachhaltigkeitsrating-Agentur oekom research werde die Index-Zusammensetzung fortlaufend überprüft und angepasst. Erfülle eine Aktie diese Kriterien nicht mehr, werde an ihrer Stelle ein neuer Titel in den Index aufgenommen. (06.04.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Im allgemeinen Aufwärtstrend der Aktienmärkte beendete der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover das erste Quartal 2017 mit einem klaren Plus von 5,2 Prozent, so die Börse Hannover.Damit liege der Nachhaltigkeitsindex knapp hinter dem DAX, der im ersten Quartal 2017 mit 7,25 Prozent etwas besser performt habe. Der EURO STOXX 50 liege mit plus 6,8 Prozent zwischen DAX und GCX. Insgesamt habe der Global Challenges Index mit 50 internationalen Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen seit seiner Auflage am 3. September 2007 seine Spitzenposition im Performancevergleich jedoch behaupten können. Der GCX habe in rund zehn Jahren um gut 120 Prozent zugelegt (Wertentwicklung zum 31.03.2017). Der DAX habe im selben Zeitraum lediglich ein Plus von rund 64 Prozent und der EURO STOXX 50 ein Plus von gut 10 Prozent erreicht.