London-Aktienkurs Glencore-Aktie:

148,18 GBp +2,29% (07.05.2020, 17:35)



ISIN Glencore-Aktie:

JE00B4T3BW64



WKN Glencore-Aktie:

A1JAGV



Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

8GC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Glencore-Aktie:

GLCNF



Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (08.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) von "kaufen" auf "halten" herunter.Die Rohstoffproduktion des Glencore-Konzerns sei in Q1/2020 mehrheitlich gesunken (u.a. Kupfer: -9% y/y; Kohle: -4% y/y). Die Preise der relevanten Rohstoffe des Konzerns seien in Q1/2020 (Quartalsdurchschnitt) mehrheitlich rückläufig gewesen (q/q und y/y). Die Marketing-Aktivitäten hätten sich in Q1 entsprechend der Langfrist-Guidance entwickelt. Die Produktionsziele für das laufende Geschäftsjahr seien durchweg reduziert worden (u.a. wegen Minenschließungen infolge von staatlichen Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie). Sie würden mehrheitlich Rückgänge implizieren (bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Zielspanne; u.a. Kupfer: -8% y/y; Kohle: -5% y/y). Glencore reagiere wie erwartet mit Investitionskürzungen.Für positiv erachte Diermeier die mehrheitlich gesenkte Kosten-Guidance. Der Analyst sehe Glencore rohstoffseitig grundsätzlich strukturell vorteilhaft positioniert (Ausnahme: Kohle). Jedoch würden mehrere Börden wegen Korruptionsverdacht gegen Glencore ermitteln. Die Anfang April gesenkten Analystenprognosen hätten Bestand (u.a. EPS 2020e: 0,01 USD; DPS 2020e: 0,00 USD; EPS 2021e: 0,13 USD; DPS 2021e: 0,08 USD).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des aktuellen Kursniveaus (seit unserer Hochstufung am 06.04.2020: +20%; Aufwärtspotenzial aktuell: <15%) lautet unser Rating für die Glencore-Aktie neu "halten" (alt: "kaufen"), so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 1,60 GBP belassen. (Analyse vom 07.05.2020)Börsenplätze Glencore-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:1,725 EUR +2,12% (08.05.2020, 08:00)