Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (02.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rohstoffreichtum alleine helfe Russland aktuell auch nicht. Ein Konzern nach dem anderen wende sich derzeit von Russland ab. Jetzt scheine auch der Rohstoffgigant sich der Karawane der Unternehmen, die Russland den Rücken kehren würden, anzuschließen. Glencore erkläre, dass es seine Geschäftsaktivitäten in Russland, einschließlich der Beteiligungen an En+ und Rosneft, sowie seine weiteren Handelsaktivitäten in dem Land angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine überprüfe.Glencore besitze einen Anteil von 10,55 Prozent an der En+ Gruppe, dem Hauptaktionär der United Co. Rusal (OTC:UNRIF), und einen Anteil von weniger als ein Prozent am Ölproduzenten Rosneft. Der Marktwert dieser Investitionen habe sich Ende 2021 auf 789 Millionen Dollar und 485 Millionen Dollar belaufen. Das dürfte allerdings aktuell deutlich weniger sein. "Wir haben keinen operativen Fußabdruck in Russland und unser Handelsengagement ist für Glencore nicht wesentlich", so das Unternehmen und verurteile gleichzeitig Russlands Vorgehen in der Ukraine.Der Schritt von Glencore markiere einen Wandel in den Beziehungen des Unternehmens zu Russland. Der ehemalige Glencore-CEO Ivan Glasenberg sei 2017 von Wladimir Putin mit dem russischen Freundschaftsorden ausgezeichnet worden.Die Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Angesichts der Rohstoffknappheit auf den Weltmärkten bleibt das Papier ein Top-Pick. Anleger können eventuelle Rücksetzer zum Ausbau der Position nutzen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Selbst eine Beruhigung der Situation rund um die Ukraine - die alle Menschen wünschen würden - würde so schnell nichts an den Sanktionen des Westens gegenüber Russland ändern. (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Glencore-Aktie: