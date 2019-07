Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

18,624 EUR +0,64% (24.07.2019, 15:31)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.658,00 GBp -0,16% (24.07.2019, 15:32)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (24.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharma-Konzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GSK blicke nach den Q2-Zahlen optimistischer auf das Gesamtjahr. Das bereinigte EPS solle 2019 nun nur noch drei bis fünf Prozent unter dem Vorjahreswert liegen, zuvor habe der Konzern noch ein Minus von fünf bis neun Prozent angepeilt. Die erfreulichere Entwicklung würden die Briten auf eine Verbesserung im operativen Geschäft, geringere Zinsaufwendungen sowie auf einen einmaligen Aktiengewinn im ersten Quartal zurückführen.GSK müsse sich auf rückläufige Umsätze des Top-Sellers Advair einstellen. Denn inzwischen seien günstigere Generika in den USA im Markt vertreten. Trotzdem habe GSK den Konzernumsatz um sieben Prozent auf 7,8 Mrd. GBP (etwa 8,7 Mrd. Euro) erhöht. Besonders erfreulich entwickle sich der Gürtelrose-Impfstoff Shingrix, der maßgeblich zur starken Performance im Impfstoff-Segment beigetragen habe.GSK befinde sich in einer Umstrukturierung. Im Dezember habe sich GSK die Biotech-Gesellschaft Tesaro zur Stärkung des Onkologie-Bereiches geschnappt. Darüber hinaus solle das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten mit dem des US-Pharma-Giganten Pfizer zusammengelegt werden. Damit wolle GSK-Chefin Emma Walmsley den Konzern auf verschreibungspflichtige Arzneimittel und Impfstoffe ausrichten.Der Dividenden-Titel (aktuelle Rendite von 4,8 Prozent) bleibt eine lukrative Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: