Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

21,05 EUR +2,09% (27.04.2022, 11:05)



LSE-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.768,80 GBp +0,81% (27.04.2022, 11:09)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



LSE-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (27.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GSK habe nach einem starken Startquartal die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt. Am Markt komme das Zahlenwerk und die bekräftigte Guidance für 2022 gut an, die GlaxoSmithKline-Aktie könne sich gegen den Gesamtmarkt um rund ein Prozent nach oben absetzen.In den ersten drei Monaten habe der Erlös um rund ein Drittel auf 9,8 Mrd. Pfund (11,6 Mrd. Euro) zugelegt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn sei um 39 Prozent auf 2,6 Mrd. Pfund geklettert. Umsatz und operatives Ergebnis seien damit deutlich besser ausgefallen, als Experten erwartet hätten. Die hohen Zuwächse würden zum Teil auch darauf zurückgehen, dass GSK zum Auftakt des vergangenen Jahres wegen der Folgen der Corona-Pandemie eingebrochen sei.Im Jahr 2022 solle der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um fünf bis sieben Prozent zulegen, wie GSK am Mittwoch in London mitgeteilt habe. Der operative Gewinn werde unter Ausklammerung von Sonderposten und Währungseffekten um zwölf bis 14 Prozent höher erwartet als im Vorjahr. Bei den Jahreszielen würden zudem die Produkte zur Behandlung von Covid nicht mit einbezogen.Die Briten hätten einen wirklich vielversprechenden Jahresauftakt hinter sich.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link