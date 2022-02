Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

19,08 EUR 0,00% (18.02.2022, 14:16)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.570,80 GBp -0,56% (18.02.2022, 14:23)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (18.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.GSK habe eine Phase-3-Impfstudie an schwangeren Frauen wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen. Konkrete Gründe seien nicht genannt worden, die Entscheidung sei auf Anraten von unabhängigen Experten nach routinemäßigen Sicherheitstests gefallen, so das Unternehmen am Freitag.Bei dem getesteten Impfstoff handle es sich um ein Vakzin gegen das so genannte respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das häufig schwere Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern auslöse, aber auch Erwachsene befalle. In Extremfällen könne eine Infektion auch tödlich enden.Nicht betroffen seien nach Konzernangaben die Studien an älteren Menschen, die unverändert weiterlaufen würden. Hier sei die Veröffentlichung von Studiendaten noch für das erste Halbjahr geplant.Für die Briten sei die Unterbrechung ein gewisser Rückschlag: GSK versuche in einem potenziell milliardenschweren Markt Fuß zu fassen, auf dem es bislang noch keine Impfung gegen das RS-Virus gebe. Besonders gefährdeten Personen könnten aber Antikörper verabreicht werden.Die Unterbrechung der Studie sei ein Rückschlag, allerdings kein Beinbruch. Die Studien an älteren Menschen seien davon schließlich nicht betroffen. Zudem dürfte sich in diesem Jahr der Hauptfokus auf die geplante Aufspaltung des Pharma-Konzerns richten, was einen Mehrwert für Aktionäre schaffen könnte.Langfristig bleibt DER AKTIONÄR für GlaxoSmithKline optimistisch gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)