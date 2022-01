Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: GlaxoSmithKline.



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

20,10 EUR 0,00% (20.01.2022, 08:51)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

16,66 GBP -2,05% (19.01.2022)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (20.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der britische Konsumgüterkonzern Unilever wolle für einen möglichen Kauf der Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline (GSK) nicht tiefer in die Tasche greifen. "Wir werden unser Gebot nicht über 50 Milliarden Britische Pfund erhöhen", habe Unilever am Mittwochabend in London mitgeteilt.GSK habe Unilevers Offerte in Höhe von umgerechnet etwa 60 Milliarden Euro am Wochenende als zu niedrig zurückgewiesen. Die Unilever-Führung habe sich von GSKs Argumenten für einen höheren Wert des Geschäftsbereichs jedoch nicht überzeugt gezeigt.Zur GSK-Konsumgütersparte würden Gesundheitsprodukte wie Sensodyne-Zahncreme, Dr.-Best-Zahnbürsten, Voltaren-Schmerzsalbe und Nahrungsergänzungsmittel der Marke Centrum gehören. Unilever sei für unter anderem für Marken wie Langnese, Knorr und Pfanni bekannt und wolle sein Geschäft mit Gesundheitsprodukten ausbauen. GSK wolle den Geschäftsbereich von seinem klassischen Pharmageschäft mit Medikamenten und Impfstoffen abspalten. Der Schritt sei für Mitte des Jahres geplant und müsse noch von den Aktionären genehmigt werden.Die Aktie von GlaxoSmithKline sei zuletzt stark angezogen. Bei 1.737,00 Britischen Pence habe ein neues 52-Wochen-Hoch ausgebildet werden können. Nun sei das Papier aber wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Das Ausbruchsniveau stelle nun eine wichtige Untersetzung dar. Hier verlaufe zudem auch die 38-Tage-Linie."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von GlaxoSmithKline weiterhin zuversichtlich. Anleger sollten die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Zudem sei GlaxoSmithKline ein starker Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 3,6 Prozent. (Analyse vom 20.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: