Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (18.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres habe GSK sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen deutlich übertreffen können. So habe das britische Pharmaunternehmen ein Umsatzwachstum von 32% (währungsbereinigt ebenso) auf GBP 9,78 Mrd. verzeichnet und somit die Konsensschätzungen von GBP 8,85 Mrd. um mehr als 10% übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich um satte 67% (+66% bei konstanten Wechselkursen) auf GBP 0,33 verbessert und damit die Analystenschätzungen von im Schnitt GBP 0,29 um deutliche 14% zurückgelassen.Die Impfstoff-Sparte des Unternehmens setze die Erholung von der COVID-19-Pandemie in großen Schritten weiter fort und habe ein Umsatzwachstum von 36% (währungsbereinigt ebenso) auf GBP 1,67 Mrd. verzeichnet und damit den Konsens von GBP 1,47 Mrd. um 13% übertroffen. Speziell das Impfstoff-Schwergewicht Shingrix (Gürtelrose, Herpes) habe mit GBP 698 Mio. mehr als doppelt so viel umgesetzt als im Vorjahresquartal (währungsbereinigt ebenso) und die Analystenschätzungen von im Schnitt GBP 513 Mio. um satte 36% hinter sich gelassen. Auch die Pharma-Sparte habe mit einem Umsatz von GBP 5,47 Mrd. die Konsensschätzungen von GBP 5,08 Mrd. komfortabel übertreffen können, angetrieben unter anderem durch alte sowie neue HIV-Medikamente.Das Segment Consumer Healthcare habe sich um 14% (währungsbereinigt ebenso) auf GBP 2,63 Mrd. verbessert, deutliche 8,5% über den Analystenschätzungen von im Schnitt GBP 2,43 Mrd. Trotz des derzeitigen unsicheren Marktumfelds halte GSK an dem Vorhaben fest, kommenden Juli die Consumer Healthcare-Sparte abzuspalten. Diese werde den Namen Haleon tragen und voraussichtlich die größte Notierung des letzten Jahrzehnts an der Londoner Börse sein. GSK werde aus der Aufspaltung voraussichtlich eine Dividende von GBP 7 Mrd. und Anteile im Ausmaß von 20% erhalten, während Minderheitseigentümer Pfizer eine Dividende von GBP 3 Mrd. erhalte und seinen Anteil von 32% beibehalten werde.Am 13. April habe GSK offiziell die Übernahme des Blutkrebs-Spezialisten Sierra Oncology für GBP 1,5 Mrd. bekannt gegeben. Jedem Aktionär sei somit USD 55 je Aktie ausbezahlt worden, eine 36% Prämie im Vergleich zu den Vortagesschlusskursen bzw. eine 63% Prämie im Vergleich zu dem Schnitt der vorangegangenen 30 Handelstage. Damit erlange GSK unter anderem das experimentelle Medikament Momelotinib, welches bei anämischen Patienten mit einer bestimmten Form von Knochenmarkkrebs, Myelofibrose, zum Einsatz komme und eine neuartige Behandlungsmethode darstelle.Die Ergebnisse einer Studie in der Spätphase im Januar hätten gezeigt, dass das Medikament die Krankheitssymptome erfolgreich reduziere und die Abhängigkeit der Patienten von Bluttransfusionen verringere. Ein Antrag auf Zulassung werde in den USA im laufenden Quartal erwartet, in Europa im H2 2022.Für das Q1 2022 habe man sich auf eine reduzierte Dividende von GBP 0,14 je Aktie festgelegt (Q1 2021: GBP 0,19). Wie schon vergangenen Sommer bekannt gegeben, werde GSK ab diesem Geschäftsjahr eine progressive Dividendenpolitik mit einer langfristigen Ausschüttungsquote von 40% bis 60% verfolgen. Nach der Abspaltung des Bereichs Consumer Healthcare werde sich die Dividende des neu strukturierten Unternehmens GSK auf wahrscheinlich GBP 0,45 belaufen. Selbst wenn man die erwartete Dividende des bald frisch gelisteten Konzerns Haleon mitberücksichtige, ergebe das lediglich eine jährliche Dividende von GBP 0,52 im Vergleich zu GBP 0,80 aus dem Vorjahr. Somit würde die Dividendenrendite von zuvor 5,1% auf 3,3% schrumpfen.Das Corona-Medikament Xevudy, welches GBP 1,3 Mrd. im vergangenen Quartal generiert habe, habe im April 2022 seine Notfallzulassung in den USA verloren. Grund hierfür sei, dass das Medikament nur eine geringe Wirkung gegen den nun in den USA dominanten Omikron-Subtypen BA.2 aufweise. Laut Management sei allerdings die "überwiegende Mehrheit" an den geplanten Umsätzen mit Xevudy im vergangenen Quartal generiert worden.GSK habe für das Auftaktquartal 2022 ein überzeugendes Zahlenwerk abliefern können, welches sowohl auf Konzernebene als auch spartenweise die Erwartungen mehrheitlich übertroffen habe. Durch die Übernahme von Sierra Oncology werde die R&D-Pipeline von GSK durch das experimentelle Medikament Momelotinib gestärkt, eine potenziell neuartige Therapie gegen eine spezielle Form von Knochenmarkkrebs. Der Entzug der Notfallszulassung des Corona-Medikaments Xevudy sei zwar ein kurzfristiger Dämpfer, da man hier allerdings zum einen nie von mehr als einer kurzfristigen Umsatzstützung ausgegangen sei und zum anderen die "überwiegende Mehrheit" an den prognostizierten Umsätzen für 2022 bereits im Q1 generiert worden sei, sollten die daraus resultierenden negativen Effekte überschaubar ausfallen. Zurzeit werde die GSK-Aktie zu einem Abschlag von rund 5% gegenüber der Peer-Group auf Basis von KGV für 2022e gehandelt.Angesichts des starken Quartalsergebnisses und der deutlich höheren durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstumsraten von 5,1% vs. 4,4% bzw. 8,0% vs. 6,0% für die Jahre 2021-2024e erhöhen wir unser Kursziel von GBP 1.650 auf GBP 1.900, behalten jedoch unsere "Halten"-Empfehlung bei, so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.05.2022)