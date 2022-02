Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (03.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) habe sich in einem Patentstreit über ein Aids-Medikament mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences geeinigt. Gilead werde zunächst 1,25 Milliarden US-Dollar an das HIV-Gemeinschaftsunternehmen ViiV Healthcare zahlen.ViiV Healthcare betreibe GSK gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer und der japanischen Firma Shionogi. Die ViiV-Partner hätten Gilead vorgeworfen, mit seiner HIV-Arznei Biktarvy bestimmte Patente des eigenen Medikaments Dolutegravir zu verletzen. Mit der Einigung würden die anhängigen Patentstreitigkeiten in zahlreichen Ländern wie etwa den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan enden. Der US-Konzern sei zudem bereit, künftig drei Prozent seiner US-Einnahmen aus Biktarvy als Tantiemen an das Joint Venture abzuführen. Die Zahlung solle mit dem Auslaufen des entsprechenden ViiV-Patents Anfang Oktober 2027 enden.Entsprechend seiner Beteiligung von 78,3 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen fließe der größte Teil der Zahlung GlaxoSmithKline zu. Jefferies-Analyst, Peter Welford, habe in einer ersten Reaktion von einer "schönen Summe" gesprochen und sehe Aufwärtspotenzial für die Aktie. Die Umsätze von Biktarvy dürften sich laut Markterwartungen zwischen Februar 2022 und Oktober 2027 auf rund 50 Milliarden Dollar belaufen, erkläre der Experte.Im Gegenzug erhalte Gilead dafür eine weltweite Lizenz für bestimmte Dolutegravir-Patente sowie die Garantie, dass Viiv Healthcare keine weiteren Ansprüche in Bezug auf Biktarvy sowie dessen Inhaltsstoff in möglichen weiteren Medikamenten durchsetze.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Gilead, GlaxoSmithKline und Pfizer.