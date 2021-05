Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (31.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Im ersten Quartal 2021 habe sich der Umsatz mit einem Minus von 18% auf GBP 7,42 Mrd. rückläufig gezeigt, Analysten hätten im Schnitt mit GBP 7,83 Mrd. etwas mehr erwartet. Die Erwartungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie habe der Pharmakonzern, trotz einem Rückgang, hingegen abermals leicht übertreffen können. Dieser habe sich um 39% auf GBp 22,9 reduziert, der Konsens habe hier mit GBp 21,9 etwas niedriger gelegen.Das Rennen um einen COVID-19-Impfstoff habe GSK vorerst verloren. Die neusten klinischen Studien einer seiner Impfstoffkandidaten würden jedoch einen möglichen Hoffnungsschimmer zeigen. Der Konzern habe mit starken Immunreaktionen bei StudienteilnehmerInnen und guter Verträglichkeit unlängst Erfolge aus der klinischen Studie seines COVID-Impfstoffprojekts mit Sanofi vermeldet, einem Proteinimpfstoff, welcher sich besonders für Auffrischungsimpfungen eignen solle. Die dritte Phase der Studie solle deshalb in den nächsten Wochen beginnen, eine mögliche Zulassung des Vakzins könnte bis Ende des Jahres erfolgen.Am 23. Juni erwarte man weitere Details bezüglich der für 2022 anvisierten Aufspaltung des Konzerns. Geplant seien zum einen ein Arznei- und Impfstoffunternehmen sowie ein Spezialist für rezeptfreie Medikamente, der Bereich welcher aktuell besonders unter der Pandemie leide. Auch über die zukünftige Dividendenpolitik wolle man sich im Juninäher äußern. Zuletzt habe der Konzern angekündigt, diese reduzieren zu wollen.Der Ausblick für das laufende Jahr sei seitens des Managements bestätigt worden. Man rechne, unter anderem aufgrund höherer Forschungs- und Entwicklungskosten, weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich. Für 2022 erwarte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch bei den operativen Margen jedoch wieder nennenswerte Steigerungen.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt bei der Empfehlung "halten". Das leicht von GBp 1.400 auf GBp 1.450 angepasste Kursziel entspreche auf Basis 2021e (KGV,EV/EBIT) weiterhin einem Bewertungsabschlag von rund 15% gegenüber der Peer Group, was ihm aufgrund der vergleichsweise etwas geringeren Wachstumsdynamik (Umsatz, Gewinn je Aktie) durchaus gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.