London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 13,89 +0,64% (28.03.2018, 16:02)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (28.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Am Dienstag sei bekannt geworden, dass der Pharmagigant Novartis seinen Anteil am Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für 13 Mrd. USD an den Partner GlaxoSmithKline verkaufen werde. Der Markt habe bereits seit Längerem über den Ausstieg des Schweizer Konzerns spekuliert. Bis Mitte 2018 solle die Transaktion abgeschlossen sein. GSK rechne damit, dass die Komplettübernahme schon im laufenden Jahr zu ihrem bereinigten Gewinn beitrage.Die GlaxoSmithKline-Aktie habe eine kleine Kursrally hinlegen können und bei 13,84 GBP ein neues Jahreshoch markiert. Gelinge nun der nachhaltige Ausbruch über das Januarhoch, wäre dies ein klares Kaufsignal. Dann könnten Anleger beim britischen Pharmakonzern wieder einsteigen. Nicht zu verachten sei zudem die hohe Dividendenrendite von aktuell 6,2%, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:16,014 EUR +2,79% (28.03.2018, 16:02)